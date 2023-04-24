31 جثة متعفنة لفظتها أمواج البحر قبالة سواحل تونس

أعلن الحرس الوطني التونسي، اليوم الاثنين، انتشال 31 جثة متعفنة لمهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل البلاد.
جثث متعفنة
وأوضح المتحدث باسم الحرس الوطني في بيان "تمكنت وحدات مناطق الحرس البحري بصفاقس وقرقنة والمهدية من العثور على 30 جثة آدمية، من بينهم 2 إناث و2 أطفال متآكلة ومتعفنة لفظتها أمواج البحر".
وأضاف "في سياق متصل، تمكنت وحدات المنطقة البحرية بقابس من انتشال جثة أنثى متعفنة ومتآكلة الرأس والأطراف".
من جنسيات إفريقية
وكشف أنه "حسب المعاينة الأولية فإنهم يعودون لجنسيات إفريقية جنوب الصحراء".
يشار إلى أن الغالبية العظمى من عمليات الاعتراض والإنقاذ التي قام بها خفر السواحل التونسي هذا العام جرت في محيط صفاقس، ثاني أكبر مدن تونس.
وصول 14 ألف مهاجر لإيطاليا
وتسجّل تونس التي تبعد بعض سواحلها أقل من 150 كلم من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، محاولات متكررة للهجرة. ومعظم المهاجرين يتحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
ووفق وزارة الداخلية الإيطالية، وصل أكثر من 14 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام، مقارنة بأكثر من 5300 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، و4300 في عام 2021.
وازدادت محاولات الهجرة بعد خطاب شديد اللهجة ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيّد في 21 شباط/ فبراير، ندد فيه بوصول "جحافل من المهاجرين غير النظاميين" إلى البلاد من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ومعتبرا أنهم مصدر "عنف وجرائم".
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