بدء عملية إجلاء الرعايا الجزائريين من السودان
تنفيذاً لتعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن إقلاع طائرة تابعة للقوات الجوية الجزائرية من مطار بورتسودان الدولي، وذلك في إطار عملية إجلاء أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بالسودان، والراغبين في مغادرة هذا البلد، إضافة إلى طاقم سفارة الجزائر بالخرطوم.
وجاءت العملية تنفيذاً لتعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، علماً أنّ مصالح الخارجية جدّدت دعوة المواطنين الجزائريين المتواجدين بالسودان لتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والبقاء في تواصل دائم مع مصالحها من أجل الإبلاغ عن مستجدات أوضاعهم عبر الرقم الأخضر: 0021321504500 أو البريد الإلكتروني: [email protected]
وفيما دخل الصراع في السودان يومه الحادي عشر، دفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية برا وبحرا وجوا.
وعلى الرغم من عدم الالتزام بالهدن، إلا أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أعلن عن اتفاق بين الجيش السوداني والدعم السريع يشمل وقفاً لإطلاق النار بينهما بدأ منتصف الليل بالتوقيت المحلي للخرطوم.
وأضاف الوزير الأميركي في بيان مساء الاثنين، أن طرفي الصراع اتفقا على هدنة ستسري في جميع أنحاء البلاد بعد وساطة أميركية - سعودية.
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