دعوة أممية لتسريع العمل بإعداد الإطار التشريعي للانتخابات الليبية

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي الأربعاء إنه بحث هاتفيا مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال باتيلي عبر حسابه على تويتر "استعرضنا التطورات على الصعيد السياسي.. واتفقنا على الضرورة الملّحة للجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لتسريع وتيرة عملها في إعداد الإطار التشريعي للانتخابات الشاملة".

مادة اعلانية

وكان باتيلي قد قال في وقت سابق من الأربعاء إنه "مستمر في التواصل مع مختلف الجهات الفاعلة في ليبيا للمساعدة في إحراز تقدم في العملية السياسية"، وشدد على أن أن "الملكية الوطنية هي مفتاح النجاح".

والتقى باتيلي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في وقت سابق.

وقال المجلس الرئاسي في بيان إن اللقاء تناول "التقدم المحرز في الملفات الأساسية للوصول إلى الانتخابات خلال العام 2023، من تعزيز مشروع المصالحة الوطنية وتوحيد الجهود الأمنية والعسكرية والآلية الوطنية الشاملة لإدارة عوائد النفط وتحديد أولويات الإنفاق".

وأضاف البيان أن اللقاء ناقش أيضا "سبل دعم لجنة 6+6 لإنجاز مسؤولياتها في أقرب الآجال".

وتشكلت لجنة 6+6 بموجب تعديل دستوري لوضع قوانين الانتخابات، التي تعذر إجراؤها في ديسمبر كانون الأول 2021.



وكان المبعوث الأممي طرح مبادرة أمام مجلس الأمن لإجراء الانتخابات هذا العام، مؤكدا أنها تقوم على توسيع الحوار والجمع بين الأطراف الليبية بهدف تجاوز "الركود الحالي" وقيادة البلاد نحو الانتخابات.

