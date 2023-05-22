اجتماع ليبي بالمغرب.. هل يحسم مصير ترشح حفتر والقذافي؟

من المرتقب أن تبدأ اجتماعات ليبية ليبية وفق صيغة 6+6، اليوم الاثنين في منتجع بوزنيقة بضواحي العاصمة المغربية الرباط، ودولية بهدف الوصول إلى صياغة قاعدة دستورية جديدة تمكن من تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ومن المرجح أن تكون هذه المفاوضات السياسية مغلقة، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث.

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حفتر والقذافي

فيما أفادت مصادر مطلعة بأن المواد المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية وشروطها والمدد الزمنية وشروط الترشح بما فيها الجنسية، ستطرح، في محاولة جديدة للخروج من الجمود القانوني المتعلق بملف تنظيم الانتخابات في ليبيا.

إذ تواجه هذه الجولة الجديدة من المفاوضات تحدي الوصول إلى صيغة توافقية لترشح العسكريين وحملة الجنسيتين أيضاً.

فبينما يسعى مجلس الدولة الليبي، بحسب مصادر العربية/الحدث لإقصاء خصومه من الشخصيات الليبية الثقيلة، ومنهم قائد الجيش الليبي خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي، يتمسك مجلس النواب بمنح فرصة الترشح لكل الليبيين دون إقصاء لأحد.

ويشكل هذا الملف أحد أبرز العوائق التي عرقلت في نوفمبر 2021 الانتخابات الرئاسية والنيابية التي كانت تتوقعها البلاد منذ سنوات، ويعول عليها المجتمع الدولي لاسيما الأمم المتحدة من أجل العبور بالبلد إلى مسار الديمقراطية الطبيعي وطي صفحة الانقسام بين حكومتين.

يشار إلى أن لجنة "6 + 6" تضم أعضاء من البرلمان ومجلس الدولة، وأوكل إليها مهمة وضع قوانين انتخابية لإجراء الانتخابات. وقد جدد المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، مؤخرا التأكيد على أهمية دور اللجنة ومسؤولياتها في إصدار القوانين اللازمة لإجراء انتخابات شاملة في ليبيا.