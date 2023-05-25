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صورة من فيديو القصف في الزاوية
صورة من فيديو القصف في الزاوية

حكومة الدبيبة: نفذنا ضربات جوية ضد مهربين غرب طرابلس

العربية.نت – منية غانمي
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أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، الخميس، أنّها نفذّت ضربات جويّة دقيقة استهدفت مواقع عصابات تهريب المهاجرين غير الشرعيين والوقود وأوكار تجار المخدرات، على ساحل مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنّ هذا التحرّك يهدف إلى تطهير منطقة الساحل الغربي وباقي مناطق ليبيا من أوكار الجريمة والأعمال العصابية، تنفيذا للخطة العسكرية الموضوعة، داعية جميع المواطنين إلى التعاون مع القوات العسكرية لتحقيق هذه الأهداف.

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في المقابل، قالت مصادر محلية، إن طيران مسيّر مجهول قصف ظهر الخميس، مواقع عسكرية بمنطقة أبو صرة وأخرى قرب ميناء الماية تابعة للميليشيات المسلّحة، كما تحدث سكان عن سماع دوي انفجارات عنيفة، وأظهرت مقاطع فيديو تصاعد أعمدة الدخان من أماكن قرب الساحل.

ومن شأن هذا الهجوم أن يفجر خلافات بين حكومة الدبيبة والقوات العسكرية الداعمة لها، والميليشيات المسلّحة في مدينة الزاوية، التي اتهمت حكومة الدبيبة بمحاولة جرّ المنطقة إلى الحرب من جديد.

قصف تركي

وكانت مصادر للعربية/الحدث، اليوم الخميس، أفادت بأن غرب العاصمة الليبية تعرضت لقصف بمسيرات، ما أدى إلى إصابات في صفوف المدنيين.

فيما اتهم عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي أبوزريبة في تصريحات للعربية والحدث، الطيران التركي بقصف المواقع الرافضة لهذا الوجود.

جاء تحرك الدبيبة فيما يبدو استجابة لدعوات أطلقها أهالي الزاوية خلال الأسابيع الماضية، تطالب بتحسين الوضع الأمني في المدينة والتحرك للقضاء على الميليشيات المسلحة والعصابات الإجرامية، عقب ارتفاع معدلات الجريمة.

وما زال الوضع الأمني في غرب ليبيا يعاني من مشاكل كبيرة، خاصة في الزاوية التي تسيطر عليها ميليشيات مسلحة تقودها أسماء مدرجة على قوائم الإرهاب ومطلوبة للعدالة، وتتصارع فيما بينها على مناطق النفوذ ومنافذ التهريب.

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