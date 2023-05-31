غضب في نواكشوط.. بعد وفاة شاب كان محتجزاً لدى الشرطة

أشعلت وفاة مواطن موريتاني، كان محتجزاً لدى الشرطة، العاصمة نواكشوط الاثنين.

في التفاصيل تم اعتقال الشاب عمار جوب ليل الاثنين الأحد أثناء حالة شجار "عنيف" مع 3 مدنيين لاذوا بالفرار لتتمكن دورية الشرطة من احتجاز عمار واقتياده نحو مفوضية الشرطة في مقاطعة السبخة "بغرض التحقيق وكشف الملابسات"، وفق ما أفادت الشرطة في بيان تم نشره مساء الاثنين.

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ضيق في التنفس

غير أنها أوضحت أن الشاب اشتكى أثناء توقيفه من ضيق في التنفس ليتم نقله إلى المستشفى حيث توفي أثناء محاولات إسعافه.

في حين يرفض ذوو عمار استلام جثته قبل التشريح الشرعي.

تظاهر العشرات

وتظاهر العشرات من المواطنين إلى جانب ذوي الشاب أمام المستشفى المركزي في نواكشوط، فيما انتشرت التظاهرات لتشمل ملتقيات الطرق والأسواق في عدة مقاطعات من العاصمة.

الأمر الذي استدعى تدخل قوات مكافحة الشغب التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.