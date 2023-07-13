تونس تنتشل جثث 13 مهاجرا إفريقيا بعد غرق قاربهم قبالة صفاقس

أعلن خفر السواحل التونسي، مساء الخميس، انتشال 13 جثة لمهاجرين غير شرعيين، إثر غرق مركبهم قبالة محافظة صفاقس.

وقال خفر السواحل في بيان نُشر على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك "تمكنت خلال الليلة الماضية الوحدات العائمة التابعة لإحدى المراكز التابعة للمنطقة البحرية بصفاقس إقليم الوسط من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 25 مجتازاً من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، هذا وتم انتشال 13 جثة من نفس الجنسيات".

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ومحافظة صفاقس تضم ثاني أكبر المدن التونسية وهي نقطة انطلاق لعدد كبير من عمليات العبور غير القانونية للمهاجرين نحو السواحل الإيطالية.

ومنذ أسبوعين، وإثر صدامات أودت بحياة مواطن تونسي في الثالث من يوليو، تمّ نقل عشرات المهاجرين الأفارقة من صفاقس إلى مناطق حدودية مع ليبيا والجزائر حيث يعيشون وضعاً صعباً.

وتبعد بعض السواحل التونسية أقل من 150 كيلومتراً عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية ويتم بانتظام تسجيل محاولات هجرة غير قانونية عبر هذا الطريق البحري.

وتكثفت محاولات عبور المهاجرين الأفارقة من تونس بعد تصريحات للرئيس قيس سعيّد في 21 فبراير الماضي، انتقد فيها الهجرة غير القانونية.

ووفقاً لآخر الأرقام الصادرة عن وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وصل 51215 مهاجراً بشكل غير قانوني عن طريق البحر إلى إيطاليا حتى يونيو هذا العام، بزيادة أكثر من 150% عن العام الماضي - نصفهم تقريباً انطلقوا من تونس والباقون من ليبيا.

وقضى أو فُقد أثر نحو ألف مهاجر في حوادث غرق خلال هذه الفترة.

وتمر تونس بأزمة سياسية واقتصادية خطيرة تدفع أيضاً العديد من التونسيين لمحاولة الوصول إلى أوروبا بطريقة غير قانونية عن طريق البحر.