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A general view shows Libya's El Sharara oilfield December 3, 2014. Deep in Libya's southern Sahara, men in army uniforms guard a pipeline at the El Sharara oilfield. Hundreds of kilometers to the north, rival fighters turn off the pumps to stop the oil flowing. The standoff over El Sharara illustrates the complex challenge United Nations mediators face in holding together a country heading towards a civil war between factions allied with rival cities scrambling for control. U.N. envoys plan to bring the Libyan rivals together on Tuesday for a dialog, but the conflict is spreading with both sides increasingly at odds over the OPEC country's vast oil resources. Picture taken December 3, 2014. REUTERS/Ismail Zitouny (LIBYA - Tags: POLITICS ENERGY CIVIL UNREST)
حقل الشرارة النفطي في ليبيا (أرشيفية)
اقتصاد ليبيا

إنتاج النفط متوقف بـ4 حقول ليبية.. ومكان بومطاري ما زال مجهولا

قبيلة الزوي تعتقد أن محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير والدبيبة خلف الخطف

القاهرة - أسوشيتد برس
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أكد زعيم قبلي ليبي، يوم الجمعة، أن اختطاف وزير المالية السابق فرج بومطاري أدى إلى إغلاق 4 حقول نفطية في جنوب البلاد.

من جهته، قال مجلس النواب الليبي، في سلسلة بيانات أصدرها مساء الخميس، إن جهاز الأمن الداخلي خطف بومطاري في مطار معيتيقة بضواحي العاصمة طرابلس. وأضاف أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة - حليف رئيس الجهاز الأمني - مسؤول الآن عن سلامة بومطاري.

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ووقع الاختطاف المزعوم يوم الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام ليبية، ولا يزال مكان الوزير مجهولاً.

وردا على الاختطاف، قادت قبيلة الزوي في جنوب ليبيا - التي ينحدر منها بومطاري - إغلاق 4 حقول نفطية داخلية يوم الخميس، حسبما قال أحد شيوخ القبيلة، السنوسي الزوي، لوكالة "أسوشيتد برس".

كما قال إن من بين المواقع الأربعة التي يؤكد أنها أوقفت الإنتاج، حقل الشرارة الواقع جنوب غربي البلاد، وهو أحد أكبر المواقع النطفية الليبية والذي ينتج مئات الآلاف من البراميل يومياً.

وأضاف الزعيم القبلي الذي تحدث عبر الهاتف من مدينة بنغازي بشرق البلاد، يوم الجمعة، قائلاً: "مطلبنا الرئيسي هو الإفراج عن الوزير".

وزير المالية السابق فرج بومطاري
وزير المالية السابق فرج بومطاري

وأوضح أن المواقع الثلاثة الأخرى التي يؤكد أنها أوقفت الإنتاج هي حقل الفيل وحقل أبو الطفل وحقل 108. من جهتها لم تعلق شركة النفط الوطنية الليبية على هذه الأنباء.

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في بيان نشر مساء الخميس، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أنها قلقة بشأن أنباء عن خطف بومطاري وغلق حقول النفط، ودعت لإنهاء الإغلاق.

من جهتها، قالت قبيلة الزوي إنها تعتقد أن محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير والدبيبة خلف الخطف، إذ كان بومطاري مرشحاً لخلافة الكبير محافظاً للبنك.

وكانت حقول النفط الثمينة في ليبيا عرضة لإغلاقات متكررة لأسباب سياسية مختلفة وبسبب مطالب المحتجين منذ 2011. والعام الماضي، أغلق زعماء قبائل لفترة وجيزة حقل شرارة وسط مواجهة بين الحكومتين المتناحرتين.

وتأتي واقعة اختطاف بومطاري فيما استمرت الإدارتان المتناحرتان في الاشتباك حول سلسلة من القوانين الانتخابية وسط ضغط متزايد من الأمم المتحدة لوضع حد لعقد من الجمود السياسي.

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