البرلمان الليبي: مجموعة مسلحة تقتحم مجلس القضاء بطرابلس

أعلن مجلس النواب الليبي أن مجموعة مسلحة اقتحمت مقر المجلس الأعلى للقضاء في العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، معبرا عن إدانته واستنكاره لهذا العمل "المشين".
وذكر مجلس النواب في بيان، أنه يستغرب القيام بهذا العمل "في هذا التوقيت بالذات الذي تتجه فيه البلاد إلى تحقيق توافق حول إجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام وإخراج البلاد من أزمتها".
كما عبر البرلمان عن أسفه لهذه الأعمال التي وصفها بأنها تعرض المؤسسة القضائية "للانقسام والتشظي".
وأضاف "نحن في أمس الحاجة لوحدة المؤسسة القضائية في ظل ما تعانيه بقية مؤسسات الدولة من حالة الانقسام، الأمر الذي يزيد من المخاطر والتهديدات التي تمس بوحدة البلاد من خلال مثل هذه الأعمال المنافية للقانون".
وكانت وسائل إعلام ليبية أفادت في وقت سابق اليوم بأن رئيس المحكمة العليا عبد الله أبو رزيزة، اقتحم مقر المجلس في طرابلس مسنودا بمجموعة مسلحة وبرفقة وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية حليمة البوسيفي.
جاء ذلك بعد تصويت البرلمان في جلسته اليوم على تكليف مفتاح القوي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء.
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