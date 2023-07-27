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Migrants from sub-Saharan Africa are rescued by the Tunisian National Guard off their makeshift boats which were used to make their way to the Italian coast, about 50 nautical miles in the Mediterranean sea off the coast of the central Tunisian city of Sfax on October 4, 2022. (Photo by FETHI BELAID / AFP)
إنقاذ مهاجرين قبالة تونس (أرشيفية)
تونس

تونس: نحو 800 مهاجر قضوا غرقاً قبالة شواطئنا خلال 6 أشهر

الحرس الوطني أكد أنه "تمّ انتشال جثث 789 مهاجراً من البحر، بينهم 102 تونسي، والآخرون أجانب ومجهولون"

تونس – فرانس برس
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قضى نحو 800 مهاجر، غالبيتهم من مواطني إفريقيا جنوب الصحراء، غرقاً قبالة السواحل التونسية في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بينما كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا بشكل غير نظامي، حسب ما أفاد الحرس الوطني التونسي، الخميس.

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي لوكالة "فرانس برس"، إنه "تمّ انتشال جثث 789 مهاجراً من البحر، بينهم 102 تونسي، والآخرون أجانب ومجهولون".

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وأضاف الجبابلي أنه في الفترة الممتدّة من الأول من يناير إلى 20 يونيو، تم اعتراض وإنقاذ 34290 مهاجراً، من بينهم 30587 "أجنبياً"، معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء مقارنة بـ9217 شخصاً تمّ اعتراضهم أو إنقاذهم خلال الفترة ذاتها من العام 2022 (بما في ذلك 6597 أجنبياً).

وأشار إلى أن وحدات خفر السواحل نفّذت 1310 عمليات في الأشهر الستة الأولى من العام 2023، أي أكثر من ضعف العدد (607) المسجّل في العام 2022.

إنقاذ مهاجرين قبالة تونس (أرشيفية)
إنقاذ مهاجرين قبالة تونس (أرشيفية)
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وتونس، التي تبعد بعض سواحلها أقل من 150 كيلومتراً عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، تسجّل بانتظام مغادرة مهاجرين غالباً ما يتحدّرون من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ووفق روما، فقد عبر أكثر من 80 ألف شخص البحر الأبيض المتوسط ووصلوا إلى السواحل الإيطالية منذ بداية العام، في مقابل 33 ألفاً العام الماضي خلال الفترة ذاتها، معظمهم من الساحل التونسي وليبيا.

ويعدّ وسط البحر الأبيض المتوسط بين شمال إفريقيا وإيطاليا، أخطر طريق للهجرة في العالم في العام 2023، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، التي سجّلت مقتل أكثر من 20 ألف شخص منذ العام 2014.

هذا وتواصل محاولات التونسيين اليائسة للمغادرة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلد.

وفي يونيو، انقلب قارب مهاجرين غادر صفاقس في تونس قبالة لامبيدوزا، ممّا تسبّب في فقدان 40 شخصاً. وجاء ذلك بعد أسبوع على غرق سفينة صيد قبالة بيلوبونيز في اليونان بعدما كانت قد غادرت ليبيا، ما أسفر عن مقتل 82 شخصاً على الأقل وفقدان المئات.

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