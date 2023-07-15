تونس: المهاجرون الأفارقة تلقوا تحويلات من دولهم بمليار دولار

قال مسؤول في مجلس الأمن القومي التونسي في اجتماع مساء الجمعة، إن المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في تونس تلقوا تحويلات بثلاثة مليارات دينار (نحو مليار دولار) من دول إفريقيا جنوب الصحراء خلال النصف الأول من 2023.

من جهته، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي ترأس الاجتماع، إن هذا الرقم صادم، ويشير إلى أن تونس مستهدفة.

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وانتقد سعيد بشدة هذا العام موجة الهجرة غير الشرعية من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، قائلاً في خطاب انتقدته جماعات حقوقية، إنها مؤامرة تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس.

وحجم التحويلات المعلن عنه في مجلس الأمن القومي أعلى من عائدات صناعة السياحة الحيوية في تونس خلال النصف الأول من العام والتي بلغت 2.2 مليار دينار.

وتدفق آلاف المهاجرين بشكل غير شرعي على صفاقس في الأشهر الأخيرة بهدف الانطلاق إلى أوروبا في قوارب يديرها مهرّبو البشر، مما أدى إلى أزمة هجرة غير مسبوقة في تونس.

ونقلت تونس مئات المهاجرين إلى منطقة صحراوية على طول الحدود مع ليبيا في مطلع هذا الشهر، بعد أيام من العنف في مدينة صفاقس بين سكان ومهاجرين.

واتهمت جماعات حقوقية دولية ومحلية السلطات بتعريض حياة المهاجرين للخطر، فنقلت الحكومة المهاجرين إلى مراكز إيواء في بلدتين قبل أيام.