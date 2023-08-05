جريمة بشعة بالمغرب.. ضربه ثم دهسه بالسيارة مرتين لأنه دافع عن فتاة

أثار مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لجريمة قتل شاب ودهسه بالسيارة بعد إزالة لوحتها لإخفاء هويته، غضب الشارع المغربي واستنكاره.

وأظهر الفيديو الذي التقطته كاميرات مراقبة في مرآب أحد مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة بالدار البيضاء، الشاب وهو يتلقى ضربة قوية على الرأس سقط على إثرها فاقدا الوعي ليتجمع حوله عدد كبير من الحاضرين، إلا أن المجرم لم يكتف بذلك وقام بدهس الشاب الملقى على الأرض بالسيارة مرتين (مرة على الرأس وأخرى جهة البطن) ما أدى إلى وفاته فوراً.

فيديو مقـتـ ـل الشاب #بدر في ماكدونالدز داوليز 😞 بالدار البيضاء. #إن_لله_وإن_إليه_راجعون pic.twitter.com/yzKoDzaXDf — MED NEWS عربية (@mednewsarabiya) August 3, 2023

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كما أنه أصاب آخرين وكاد يدهسهم ممن كانوا متجمعين حول الضحية.

وحسب شهود عيان فقد نشب خلاف بين الضحية بدر بولجواهل والمتهم بسبب دفاع بدر عن فتاة تحرش بها المعتدي قبل أن يتحول الخلاف إلى جريمة قتل مروعة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

والدته تنهار باكية وتروي لحظاته الأخيرة

من جانبها، تحدثت والدة بدر عن لحظاته الأخيرة قبل مغادرته المنزل، وتحدثت وهي منهارة باكية عن ألمها الشديد لفراق ابنها الذي لم تكن تتوقع أن تكون نهايته بهذه الطريقة المؤلمة، وفق ما نقلته قناة "شوف تي في".

وكان الضحية بدر بولجواهل (23 عاما) يتابع دراسته العليا كطالب باحث في سلك الدكتوراه تخصص كيمياء بكلية العلوم والتقنيات في المحمدية.

وقد تمكن الأمن المغربي من توقيف المشتبه فيه بعدما كان قد لاذ بالفرار مباشرة بعد ارتكابه الجريمة.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان أنه تم اعتقال شخص في مدينة العيون يشتبه في كونه المتهم الرئيسي في تسببه بوفاة شخص آخر عمدًا بصدمه بسيارة في مرآب مطعم للوجبات السريعة بالدار البيضاء.

مطالبات بأقسى العقوبات

إلى ذلك، تصدر هاشتاغ "العدالة لبدر" مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، حيث دون المغردون عبارات الإدانة والاستنكار لهذه الجريمة التي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر.

كما طالبوا بتنزيل أقصى العقوبات على المتهم الرئيسي وكل من شاركه في هذه الجريمة.

وتنص القوانين المغربية على أن جريمة القتل العمد تعاقب بالسجن المؤبد، وقد يتم تشديد العقوبة في بعض الحالات للوصول إلى عقوبة الإعدام للجاني.