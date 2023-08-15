"اسعفني يا خويا".. شاهد صرخة استغاثة لجندي مصاب تهزّ الليبيين

هزّت مشاهد لأحد جنود قوات "الردع" وهو يطلب النجدة من أحد عناصر قوات "اللواء 444" بعدما قام بأسره، ويناشد إسعافه بعد إصابته بجروح بليغة في الاشتباكات المسلحة الدائرة بين الطرفين في العاصمة طرابلس، مشاعر الليبيين.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة تابعة لقوات "اللواء 444" وهي تحتفل بتقدمّ قواتها في مناطق تابعة لقوات "الردع"، وبنجاحها في أسر أحد عناصرها وإلحاق إصابات بجسده، حيث ظهر الأخير وهو غارق في دمائه ملقى في صندوق خلفي لأحد العربات العسكرية يطالب آسريه بإسعافه وإنقاذه، مردّدا عبارة "اسعفني يا خويا".

مادة اعلانية

صدمة وغضب

وأثار المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي صدمة وغضب كل من شاهده، وأطلق المستخدمون وسم "اسعفني يا خويا"، للتضامن مع المصاب، داعين إلى ضرورة إيقاف القتال لحقن دماء الليبيين أبناء البلد الواحد.

وتعليقا على ذلك، كتب الناشط عمر مسعود المجدوب "اسعفني يا خويا، كلمات تبكي الحجر قالها أحد مصابي قوة الردع والدماء تغطي جسده عندما كان يصوره أحد عناصر قوات 444، إنّه أخاك فعلا ولكن دخل الشيطان بينكما".

وتساءل الناشط سفيان معروف باستغراب " ألهذا الحد تحجّرت القلوب وانعدمت الإنسانية عند الليبيين، كيف سيكون حال الأم والأب عندما يشاهدون ابنهم بهذه الحالة؟"، مضيفا "القاتل ليبي والمقتول ليبي"، مؤكدّا أنّه "شاب مغلوب على أمره لا دخل له في الصراعات السياسية، لم يحصل على تعيين وشغل، فالتحق مع جهاز معيّن في الدولة بسبب الحاجة".

وأثارت المشاهد حزن الناشطة ميسم الصيد، التي كتبت "مش قادرة نتخطى فيديو أسعفني يا خويا، الإنسانية والرحمة ماتت في قلوبهم، تركه يتعذّب وهو يصوّره".

وأدّت الاشتباكات الجارية في العاصمة طرابلس بين قوات الردع وقوات اللواء 444، وهي الأعنف منذ بداية العام الحالي، إلى سقوط قتلى وجرحى، كما تسبّبت في تعليق الطيران وتوقيف الدراسة.