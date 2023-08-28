لقاء المنقوش وكوهين.. احتجاجات الليبيين تصل منزل الدبيبة

اقتحم محتجون ليبيون، ليل الأحد/الاثنين، مبنى وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس، للتنديد بعقد وزير الخارجية نجلاء المنقوش لقاء مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما.

احتجاجات غاضبة في المدن الليبية على لقاء وزيرة الخارجية بحكومة #الدبيبة مع نظيرها الإسرائيلي.. و"الأعلى للدولة" يدين المقابلة#ليبيا#العربية pic.twitter.com/fnSvzfwbdL — العربية (@AlArabiya) August 27, 2023

محاولة اقتحام الوزارة

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات المحتجين وهم يحاولون خلع أبواب مبنى الوزارة وتطويق محيطه بالسيارات، رافعين شعارات تطالب بمحاسبة الوزيرة وبإسقاط حكومة الوحدة الوطنية التي اتهموها بالخيانة وبالفساد.

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كما تجمع محتجون أمام منزل الدبيبة في منطقة النوفليين، وفق ما أفاد مراسل العربية في ليبيا.

قطع طرق

في السياق ذاته، خرجت مظاهرات غاضبة في العاصمة طرابلس ومدن مصراتة والزاوية والزنتان وتاجوراء وصرمان وبني وليد، وأغلقت عدة طرق رئيسية، كما تم إحراق العجلات المطاطية وصور وزيرة الخارجية، حيث اعتبر المحتجون أن ما قامت به المنقوش يعدّ "خطوة مسيئة للشعب الليبي ولدولته، وأن الوزيرة تجاوزت الخطوط الحمراء للدولة".

لقاء روما

جاء هذا التحرّك، بعد بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، نشر الأحد، كشف أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، عقد اجتماعا مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، في إيطاليا، الأسبوع الماضي، بتيسير من وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.

وقف الوزيرة عن العمل

وأثارت هذه الخطوة غضبا شعبيا وسياسيا، حيث قرّر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إيقاف وزيرة الخارجية عن العمل احتياطيا وإحالتها على التحقيق، كما دعا البرلمان إلى جلسة طارئة اليوم الاثنين للنقاش بشأن لقاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي.

في المقابل، قالت وزارة الخارجية، إن ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير معدّ مسبقا ولم يتضمنّ أيّ مباحثات أو مشاورات أو اتفاقات.