باتيلي: على قادة ليبيا تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات بأقرب وقت

شدد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء، على مسؤولية القادة الليبيين في تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات تحت إشراف حكومة موحدة.

وقال عبر حسابه في تويتر، عقب لقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، "شددت على مسؤولية القادة الليبيين في تهيئة الظروف المواتية لإجراء الانتخابات، بما في ذلك ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين في إطار انتخابات سلمية، وتحت إشراف حكومة موحدة تحظى بدعم مختلف الأطراف الرئيسية".

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كما أضاف أن النقاشات ركزت أيضا "على التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، والحاجة الملحة لاستكمال الإطار القانوني للانتخابات وإيجاد اتفاق سياسي شامل لكل القضايا الخلافية".

شددت على مسؤولية القادة الليبيين في تهيئة الظروف المواتية لإجراء الانتخابات، بما في ذلك ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين في إطار انتخابات سلمية، وتحت إشراف حكومة موحدة تحظى بدعم مختلف الأطراف الرئيسية. — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) September 5, 2023

قوانين عادلة ونزيهة

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في بيان في وقت سابق اليوم أن الدبيبة بحث في طرابلس مع المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

كذلك، أضاف البيان أن الدبيبة أكد على دعم جهود البعثة الأممية، مشيدا "بالدور الإيجابي لمبادرات المبعوث الأممي بهدف حل الأزمة الليبية وصولا إلى تنفيذ الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة".

كما أشار إلى أن المبعوث الأممي أحاط الدبيبة "بنتائج لقاءاته مع الأطراف السياسية المختلفة خلال جولته الأخيرة، التي أكد فيها ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال".

حاجة ملحة

وكان باتيلي قد قال يوم السبت إنه ناقش مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح التطورات السياسية الجارية بالبلاد، مشيرا إلى أنهما شددا على "الحاجة الملحة إلى تسريع استكمال الإطار القانوني لإجراء انتخابات شاملة".

وأضاف باتيلي أنه اتفق مع صالح على "أهمية إجراء الانتخابات في ظل حكومة موحدة تدعمها الأطراف الرئيسية".

ورغم محاولات مستمرة لإعادة الاستقرار إلى ليبيا، فشلت جميع محاولات القوى الدولية والإقليمية في إجراء انتخابات عامة أو رئاسية في البلاد، وكان آخرها قبل نحو عامين حين تقرر تأجيل الانتخابات قبل أيام من إجرائها في أواخر 2021 في ظل وجود حكومتين بالبلاد.