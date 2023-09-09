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الرئاسة الجزائرية
زلزال المغرب

الجزائر تعلن فتح مجالها الجوي مع المغرب ووضع كافة إمكانياتها تحت طلبه

الخارجية الجزائرية تعرب عن تعازيها للشعب المغربي في ضحايا الزلزال

العربية.نت - وكالات
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أبدت الجزائر، اليوم السبت، استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية ووضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمساعدة المغرب، على إثر الزلزال العنيف الذي أصاب مناطق من المملكة المغربية.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: "أبدت السلطات الجزائرية العليا، استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية ووضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية، تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق وذلك في حال طلب من المملكة المغربية".

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كما قررت السلطات الجزائرية العليا فتح مجالها الجوي أمام الرحلات لنقل المساعدات الإنسانية والجرحى والمصابين.

أعربت الجزائر، في وقت سابق السبت، عن صادق تعازيـها للشعب المغربي الشقيق في ضحايا الزلزال.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية أن الجزائر "تتابع ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية".

كما أنها "تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا والشعب المغربي الشقيق مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

من الدمار الذي خلفه الزلزال المدمر بالمغرب - فرانس برس
من الدمار الذي خلفه الزلزال المدمر بالمغرب - فرانس برس

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب، السبت، إلى 820 وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة، وذلك بحسب آخر حصيلة لوزارة الداخلية.

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وأفاد الإعلام المغربي بوجود تعبئة كبرى بالمؤسسات الصحية ودعوات للتبرع بالدم لإغاثة ضحايا الزلزال. وأفادت الداخلية المغربية بأن قوات الجيش تساعد فرق الحماية المدنية في عمليات الإنقاذ.

وقد وصفت وسائل إعلام مغربية الزلزال بأنه أقوى زلزال يضرب المملكة، فيما ارتفعت صرخات الاستغاثة من تحت الأنقاض بعدة مدن مغربية.

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