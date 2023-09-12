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العاهل المغربي يتبرع بالدم
العاهل المغربي يتبرع بالدم
كوارث طبيعية

ملك المغرب يتبرع بالدم لمصابي الزلزال في مستشفى مراكش

قام العاهل المغربي بعد ظهر اليوم الثلاثاء بزيارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، حيث تفقد الحالة الصحية للمصابين

مراكش (المغرب) - فرانس برس
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وصل الملك محمد السادس، الثلاثاء، إلى المستشفى الجامعي في مراكش لزيارة ضحايا الزلزال المدمر الذي هز البلاد ليل الجمعة، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء المغربية، مشيرة إلى أنه تبرع بالدم لصالح الضحايا.

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العاهل المغربي يعانق أحد المصابين
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  • العاهل المغربي يعانق أحد المصابين
  • العاهل المغربي يتبرع بالدم
  • العاهل المغربي يتبرع بالدم
(3 صور)
العاهل المغربي يعانق أحد المصابين
العاهل المغربي يعانق أحد المصابين
العاهل المغربي يتبرع بالدم
العاهل المغربي يتبرع بالدم
العاهل المغربي يتبرع بالدم
العاهل المغربي يتبرع بالدم

وقالت الوكالة إن العاهل المغربي "قام بعد ظهر اليوم الثلاثاء بزيارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، حيث تفقد الحالة الصحية للمصابين، ضحايا الزلزال الأليم".

من عمليات الإنقاذ
من عمليات الإنقاذ

وأضافت الوكالة أن العاهل المغربي "تبرع بالدم" تضامنا مع الضحايا.

وقارب عدد ضحايا زلزال المغرب 3 آلاف في ظل استمرار عمليات البحث عن ناجين.

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