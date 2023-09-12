كوارث طبيعية
ملك المغرب يتبرع بالدم لمصابي الزلزال في مستشفى مراكش
قام العاهل المغربي بعد ظهر اليوم الثلاثاء بزيارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، حيث تفقد الحالة الصحية للمصابين
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وصل الملك محمد السادس، الثلاثاء، إلى المستشفى الجامعي في مراكش لزيارة ضحايا الزلزال المدمر الذي هز البلاد ليل الجمعة، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء المغربية، مشيرة إلى أنه تبرع بالدم لصالح الضحايا.
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وقالت الوكالة إن العاهل المغربي "قام بعد ظهر اليوم الثلاثاء بزيارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، حيث تفقد الحالة الصحية للمصابين، ضحايا الزلزال الأليم".
وأضافت الوكالة أن العاهل المغربي "تبرع بالدم" تضامنا مع الضحايا.
وقارب عدد ضحايا زلزال المغرب 3 آلاف في ظل استمرار عمليات البحث عن ناجين.
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