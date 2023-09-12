ملك المغرب يتبرع بالدم لمصابي الزلزال في مستشفى مراكش

وصل الملك محمد السادس، الثلاثاء، إلى المستشفى الجامعي في مراكش لزيارة ضحايا الزلزال المدمر الذي هز البلاد ليل الجمعة، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء المغربية، مشيرة إلى أنه تبرع بالدم لصالح الضحايا.

مادة اعلانية





العاهل المغربي يعانق أحد المصابين العاهل المغربي يتبرع بالدم العاهل المغربي يتبرع بالدم

وقالت الوكالة إن العاهل المغربي "قام بعد ظهر اليوم الثلاثاء بزيارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، حيث تفقد الحالة الصحية للمصابين، ضحايا الزلزال الأليم".

وأضافت الوكالة أن العاهل المغربي "تبرع بالدم" تضامنا مع الضحايا.

وقارب عدد ضحايا زلزال المغرب 3 آلاف في ظل استمرار عمليات البحث عن ناجين.