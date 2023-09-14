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من مدينة درنة الليبية - رويترز
من مدينة درنة الليبية - رويترز

حصيلة مرعبة لضحايا فيضانات ليبيا.. 11 ألف قتيل و20 ألف مفقود

دبي - العربية.نت
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تحدث الهلال الأحمر الليبي، اليوم الخميس، عن حصيلة مرعبة لضحايا الفيضانات، فقد أكد أن عدد الوفيات تجاوز 11,000 شخص، بينما بلغ عدد المفقودين نحو 20,000 شخص.

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وقال الهلال الأحمر الليبي إن نحو 2000 جثة في البحر جرفتها السيول.

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"نقل مخلفات الحرب"

في الأثناء، حثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا اليوم الخميس المواطنين ورجال الإنقاذ على توخي الحذر بعد ما تسببت الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة بشرق ليبيا في نقل مخلفات الحرب القابلة للانفجار إلى مواقع جديدة في المناطق التي غمرتها المياه.

وقالت اللجنة بصفحتها على فيسبوك "من المعروف أن درنة مدينة ملوثة بمخلفات الحرب القابلة للانفجار وأدت الفيضانات إلى نقل المخلفات من مواقعها السابقة إلى مناطق في جميع أنحاء المدينة".

متفجرات خطيرة

وأضافت أن المتفجرات ما زالت حية وخطيرة وناشدت المواطنين والمنقذين توخي الحذر ووضع علامات على الأماكن المشبوهة لتحذير الآخرين وإبلاغ السلطات.

الصحة العالمية تتحرك

أما في سياق المساعدات، قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم الخميس إن المنظمة ستقدم مليوني دولار من صندوق الطوارئ التابع لها لدعم ضحايا السيول في ليبيا.

وقال إن "الاحتياجات الصحية للناجين أصبحت أكثر إلحاحا"، مضيفا "منظمة الصحة العالمية ستقدم مليوني دولار من صندوق الطوارئ الخاص بنا لدعم استجابتنا".

يشار إلى أن الإعصار دانيال في سيول جارفة أودت بحياة الآلاف وخلفت دمارا واسع النطاق في مدينة درنة وعدة مدن أخرى بشرق ليبيا.

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