اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
درنة المنكوبة (رويترز)
من درنة المنكوبة (رويترز)

انسحاب فرق الإنقاذ الدولية.. كابوس أهل درنة الأكبر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بعد 9 أيام على الكارثة، يتخوف الليبيون من تركهم وحدهم لمتابعة البحث عن جثث أحبائهم في مدينة درنة التي نكبت جراء الفيضانات والسيول التي جرفت الأخضر واليابس في الشرق الليبي، مخلفة آلاف القتلى والمفقودين.

فقد أعرب سكان من درنة للعربية/الحدث، اليوم الثلاثاء، عن قلقهم من انسحاب فرق الإغاثة الدولية من البلاد، وسط هول المصيبة وعدم القدرة على استكمال التعامل مع الكارثة.

مادة اعلانية

إلا أن الداخلية الليبية عادت وأكدت لـ"العربية" أن "كل فرق الإنقاذ تعمل بطريقة منتظمة داخل المدينة".

مهندسون دوليون

وكانت عدة فرق عربية وأجنبية (من الجزائر وتونس ومصر وتركيا والإمارات وإسبانيا وإيطاليا ومالطا والأردن وفلسطين وروسيا) دخلت صباح الثالث عشر من الشهر الجاري إلى درنة لنجدة المنكوبين من العاصفة دانيال، التي ضربت المدينة محولة ثلثها إلى أثر بعد عين، وجارفة أحياء برمتها إلى البحر الأبيض المتوسط.

إلا أن عملهم على الأرض واجه صعوبات جمة، لاسيما أن بعض الأبنية سويت تماما بالأرض، وبالتالي تحتاج عمليات انتشال الجثث إلى مهندسين دوليين من أجل جرف الأرض وتسهيل المسارات وفتح الطرق للبحث عن المفقودين.

من عمليات البحث عن المفقودين في درنة
من عمليات البحث عن المفقودين في درنة

يشار إلى أنه حتى الساعة لم تعلن السلطات في الشرق الليبي رسميا عن عدد القتلى النهائي، لاسيما أن الآلاف ما زالوا في عداد المفقودين، لاسيما في درنة التي دفعت الفاتورة الدموية الأعلى في العاشر من الشهر الجاري، عندما اجتاحتها الفيضانات.

وقد أدت كثافة تلك السيول إلى تفجر سد وادي درنة الأعلى وسد أبو منصور السفلي، ما فاقم الكارثة ورفع عدد القتلى، خصوصا أن السلطات المحلية كانت حثت السكان على عدم الخروج من المنازل ليل العاشر من سبتمبر، فتفاجأت مئات العائلات بالمياه تدخل المنازل وتجرف كل ما اعترض طريقها، مخلفة مشهدًا يذكّر بساحة حرب طاحنة.

ومنذ ذلك الحين تصاعدت الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تلك الفاجعة، وإهمال صيانة السدين، خصوصاً أن خبراء حذروا قبل ذلك من تداعيهما.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"أحمر الشفاة" يشعل حربا تجارية بين بكين وأوروبا بعد "أشباه الموصلات" "أحمر الشفاة" يشعل حربا تجارية بين بكين وأوروبا بعد "أشباه الموصلات"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط