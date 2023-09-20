بمشهد غريب.. كل ولايات تونس تغرق في العتمة

في حادث غير معتاد في البلاد، فوجئ التونسيون فجر اليوم الأربعاء، بانقطاع التيار الكهربائي عن معظم أنحاء البلاد.

فقد غرقت 24 ولاية من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق للغرب في الظلام، بحسب ما أفادت مراسلة العربية/الحدث.

Une vidéo qui circule montre une explosion, probablement que cela était dans la centrale électrique de Rades #Tunisie #تونس #blackout pic.twitter.com/Sr3MIVhS00 — Aymen Lourimi (@AymenLourimi) September 20, 2023

مادة اعلانية

لا انفجار في رادس

وفيما لم تعرف بعد أسباب هذا الانقطاع، تداول عدد من التونسيين على مواقع التواصل فيديو لما قيل إنه انفجار وحريق اندلع في الشبكة الرئيسية في رادس.

إلا أن مدير الاتصالات في الشركة التونسية للكهرباء والغاز،منير الغابري، نفى حدوث أي انفجار في محطة رادس، مؤكدا أن الكهرباء ستعود تدريجيا خلال الساعات القادمة.

لكنه لم يعط مزيداً من التفاصيل، مكتفيا بالقول في تدوينة على حسابه في فيسبوك إن الأسباب ما زالت إلى حد الآن غير معلومة.

وطمأن إلى أن الفرق الفنية تعمل على عودة التيار الكهربائي.

الأمن مستتب

بدورها أكدت وزارة الداخلية أن الوضع الأمني مستقر وأن أجهزة الأمن تواصل المحافظة على الأمن العام.

ولفتت إلى أنه إثر إثر انقطاع الكهرباء عن عدد من المناطق فجر اليوم 20 سبتمبر 2023 ، واصلت الوحدات الأمنية المحافظة على الأمن العام والسهر على حماية لمواطنين والممتلكات العامة والخاصة".

كما أوضحت أن وزير الداخلية كمال الفقي توجه إلى المجمع الكهربائي في رادس للوقوف على أسباب العطل.

يشار إلى أن تونس تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث بلغت نسبة التضخم 9,3% فيما نسبة النمو الاقتصادي ضعيفة لا تتجاوز 0,6% وفقا لآخر الاحصاءات الرسمية، فضلا عن أن العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية أصبحت مفقودة من السوق على غرار السميد والطحين والزيت وغيرها.

لذلك تخوض السلطات التونسية مفاوضات متعثرة مع صندوق النقد الدولي لنيل قرض جديد بقيمة ملياري دولار لسد عجز موازناته المالية.