ازدياد وتيرة تهريب النفط في ليبيا.. مصدر أمني يكشف

ازداد نشاط عصابات تهريب النفط خلال الفترة الأخيرة في ليبيا، حيث بات المهربون يعملون في ظروف آمنة ومريحة لإثراء أنفسهم من ثروات الدولة، مستغلين اضطراب وانقسام الحالة السياسية في البلاد وانشغال الأطراف المتناحرة بالخلافات.

وقال مصدر أمني من حرس الحدود الليبي لـ"العربية.نت/الحدث.نت"، إن "وتيرة التهريب قد زادت بشكل لافت، خاصة في المنطقة الغربية التي تسيطر عليها ميليشيات مسلحة تابعة للدولة وفي نفس الوقت منخرطة بشكل كبير في تجارة تهريب الوقود".

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ضعف الإمكانيات اللوجستية

كما أشار إلى أن ضعف الإمكانيات اللوجستية لقوات الأمن والشرطة في المناطق الحدودية مقارنة بالمجموعات المسلحة وغياب الاستقرار، وكذلك وقوع النفط ضحية للصراعات وغياب السلطة، هي الأسباب التي أدت إلى تضاعف تجارة التهريب.

كذلك أضاف أن تهريب المنتجات النفطية يتم عبر الطرق البرية عن طريق الشاحنات، وكذلك البحرية من خلال تعبئة الوقود للسفن الدولية وسط البحر بأسعار مضاعفة مقارنة بالأسعار المحلية، لينتهي الحال بالوقود الليبي في أسواق دول أخرى، بينما يقف المواطن الليبي لساعات في طوابير أمام المحطات للحصول على البنزين.

وكشف أن نقاط التهريب معلومة للجميع وتتواجد خاصة في مدن الزاوية وصبراتة وزوارة، تحت سيطرة قوى مسلحة غير معرضة للمحاسبة والاعتقال، لافتاً إلى أن كل الحكومات المتعاقبة فشلت في فرض السيطرة على الحدود والقضاء على الظاهرة أو الحد منها.

حملة أمنية

يذكر أن تقرير خبراء الأمم المتحدة المعني في ليبيا، الذي نشر أواخر سبتمبر الماضي، كان أفاد بأن تجارة تهريب الوقود لا تزال مزدهرة ومستمرة النشاط في شرق البلاد وغربها، حيث رصد ناقلات نفط تعمل على تحميل الوقود عبر البحر بشكل غير قانوني لصالح جهات ومجموعات مسلحة نافذة ولا تستفيد منه الدولة.

وفي يونيو الماضي، شنت حكومة الوحدة الوطنية حملة أمنية، استهدفت مواقع تهريب غرب ليبيا، وذلك في محاولة للحد من نزيف المبيعات غير القانونية للمحروقات خارج البلاد، تمكنت خلالها من القضاء على بعض مسارات ونقاط التهريب، لكنها لم تنجح في القضاء على الظاهرة.