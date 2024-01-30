المغرب يعلن تفكيك شبكة لتجنيد مقاتلين للانضمام إلى داعش

أعلن المغرب، اليوم الثلاثاء، اكتشاف وتفكيك شبكة وصفها بأنها إرهابية تعمل في تجنيد وإرسال مقاتلين للانضمام لتنظيم داعش بمنطقة الساحل جنوب الصحراء.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن الشبكة تتكون من أربعة أفراد وكانت تنشط في مدن طنجة والدار البيضاء وبني ملال وانزكان وتنسق مع قياديين في داعش لتسهيل انضمام عناصر متطرفة جديدة للتنظيم.

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ونقلت الوكالة عن مصدر في السلطات الأمنية قوله "بتفتيش منازل المشتبه فيهم، تم ضبط معدات إلكترونية ومبالغ مالية وأسلحة بيضاء وأقنعة وقفازات وبندقية".

وتأتي هذه العملية في سياق انخراط الأجهزة الأمنية المغربية في مواجهة تنامي التهديدات التي يشكلها داعش وبقية التنظيمات الأخرى، لا سيما بعد توالي الدعوات التحريضية الصادرة عن هذه التنظيمات للالتحاق بمعاقلها خصوصا بمنطقة الساحل، وفق ما أوردته الوكالة.