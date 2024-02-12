ليبيا.. اشتباكات عنيفة بين الميليشيات قرب مصفاة الزاوية

اندلعت اشتباكات عنيفة، اليوم الاثنين، بين الميليشيات المسلحة بمدينة الزاوية الواقعة غرب ليبيا، بالقرب من مصفاة النفط الرئيسية للبلاد.

خلافات بين الميليشيات

وقالت مصادر محليّة، إن أصوات تبادل إطلاق النار تسمع على نطاق واسع في الطريق المؤدية للمصفاة، وإن الوضع محتقن، بينما تحدّثت مصادر أخرى عن سقوط قتيل خلال هذه الاشتباكات التي حدثت بسبب خلافات بين ميليشيات "أبوراس" وميليشيات "القصب"، وهما من أكبر الميليشيات المسيطرة على المدينة والمتمركزة داخلها.

كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، هلع المواطنين وهروبهم من مناطق المواجهات المسلّحة.

يذكر أن مدينة الزاوية تعدّ من أكثر مدن الغرب الليبي تواجدا للميليشيات المسلحة.

اشتباكات سابقة بالزاوية

ودائما ما تشهد اشتباكات متكرّرة فيما بينها بسبب علاقاتها المتناقضة والصراع المستمر على مناطق النفوذ ومسارات التهريب، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من استخدام العنف والعودة للاقتتال.

وهذه المدينة الواقعة على بعد 40 كلم من العاصمة طرابلس، بها مجمع نفطي يضم أكبر مصفاة نفطية قيد التشغيل في ليبيا، وهي مرتبطة بحقل الشرارة الذي تبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 300 ألف برميل يوميا.

تصعيد مسلّح

وسبق أن تعرّضت البنية التحتية لهذه المصفاة، إلى عدّة أضرار جرّاء الاشتباكات، أثرّت على الإمدادات النفطية داخل البلاد.

كما يقدّم هذا التوتر العسكري الحاصل غرب ليبيا، دليلا حيا على وجود علامات للتصعيد المسلح في أي وقت ممكن بين الفصائل المتنافسة، في ظل استمرار حالة الجمود السياسي وتعثر الوصول إلى حل ينهي أزمة وانقسام البلاد.

ولم يتوصل قادة ليبيا حتى الآن إلى تفاهمات تؤدي إلى إجراء الانتخابات وتركيز سلطة شرعية، بسبب خلافات حول خارطة الطريق المؤدية للحل، وأساس القواعد الدستورية التي تنظم العملية الانتخابية وشروط الترشح للرئاسة، وذلك بسبب الانقسام الحكومي والإداري والصراع المستمر على السلطة والثروة.