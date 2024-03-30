اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
من المسلسل
من المسلسل

أحلام البنات 2 يحقق أرقاما قياسية في المغرب

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

حقق مسلسل أحلام البنات نتائج متقدمة مع بدء الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، حيث تصدر مسلسل أحلام بنات الموسم الثاني نتائج الإحصاءات في المغرب منافسا بذلك أهم الأعمال العربية التي يشاهدها المغاربه خلال السباق الرمضاني الجاري.

حماقي لعمرو أديب.. أمي زملكاوية أكثر منك ومشكلتكم الحديث عن حظ الأهلي ثقافة وفن حماقي لعمرو أديب.. أمي زملكاوية أكثر منك ومشكلتكم الحديث عن حظ الأهلي

وتمكن المسلسل الذي يجمع نخبة من أهم نجوم الدراما المغربية من جذب المشاهدين، وذلك نتيجة تفاعل عدد كبير من الجمهور مع أحداث المسلسل والسياق الدرامي للقصص المقدمة وطريقة التصوير الحديثة وغيرها.

يعرض المسلسل على قناة إم بي سي ومنصة شاهد، وهو من بطولة الفنان عبد الله ديدان، ويشاركه كل من حنان الخضر وسلوى زرهان وساندية تاج الدين، ومن إخراج محمد علي المجبود.

أحلام البنات
أحلام البنات

وتولى تنفيذ هذا المسلسل المنتجة المغربية القديرة رجاء حساني التي تملك تاريخا طويلا من الإبداع، وتدور أحداثه حول ثلاث رفيقات، كل واحدة منهن هاجرت إلى المدينة الكبيرة بحثاً عن حياة أفضل، والبطلات الثلاث يجمعهن القدر تحت سقف شقة واحدة ليدخل الثلاث في صراعات صدامية أسبابها الحب، والغيرة، والخيانة والانتقام إلى حد الجريمة.

وقد حظي منذ عرض أولى حلقاته بتفاعل كبير من قبل الجمهور المغربي الذي كان متشوقا لهذا الجزء الثاني بعد نجاح الجزء الأول ويتنافس صناع الدراما المغربية في السباق الرمضاني هذه السنة بأعمال متنوعة تتطرق لقضايا وموضوعات تنهل من صلب الواقع المغربي.

أحلام البنات 2
أحلام البنات 2

ويؤكد عدد من المتابعين للشأن الفني أن الزخم الذي تعيشه الدراما المغربية الرمضانية خلال السنوات الأخيرة ونسب المشاهدات العالية قد شجعت المنتجين على المزيد من الإنتاجات الدرامية.

ويعد مسلسل أحلام البنات 2 هو الإنتاج الرابع للمنتج حسن عسيري إلى الأسواق الإنتاجية المغاربية هذا وكان العسيري قد بدأ إنتاجاته في المغرب العربي بالسلسلة الكوميدية تزوج ما قالها ليه ثم بمسلسل جروح الذي كان تحولا حقيقيا في شكل الإنتاجات الدرامية المغاربية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط