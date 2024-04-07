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والدة مبابي في الجزائر.. ومواقع التواصل تنتفض

الجزائر - إسلام كعبش
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر صورة لوالدة نجم الكرة الفرنسي، كيليان مبابي، فايزة العماري، جزائرية الأصل رفقة عائلتها بحي القصبة العتيق، أحد أشهر الأحياء الشعبية في الجزائر العاصمة.

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فقد أظهرت الصور المتداولة على نطاق واسع في الجزائر في الساعات القليلة الماضية، فايزة العماري، تتجول بين أزقة المدينة العتيقة القصبة رفقة عدد من أفراد عائلتها في هذه الأيام الأخيرة من شهر رمضان، خاصة أن الأحياء الشعبية لهذه المدينة التاريخية معروفة بأجوائها الخاصة خلال المواسم الدينية.

زيارة دون كيليان مبابي

ورحب المعلقون الجزائريون بهذه الزيارة، واعتبروها بمثابة لفتة قوية تبين تعلق والدة النجم الفرنسي ووكيلة أعماله بموطن أجدادها.

فيما لم تظهر الصور المنشورة على منصات السوشيال ميديا حضور نجم "الديكة"، كيليان مبابي مع أفراد عائلته إلى الجزائر، وهو الذي سبق له قبل أشهر زيارة موطن نشأة والده الكاميرون وبالضبط العاصمة ياوندي، وهو ما يؤكد تعلق هذا اللاعب بجذوره العائلية.

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(2 صور)

لاعبة سابقة لكرة اليد

تجدر الإشارة، إلى أن فايزة العماري وهي لاعبة سابقة لكرة اليد بالدوري الفرنسي، لعبت أيضا دورا مؤثرا في مسيرة نجم "باريس سان جيرمان"، كيليان مبابي، من خلال مهمتها كوكيلة أعمال في المفاوضات والعقود التي وقعها ابنها مع الأندية الكروية التي لعب لها.

وفيما ينتهي عقد "الغزال الأسمر" مع "باريس سان جيرمان" الصيف المقبل، تحوم التكهنات حول انتقاله إلى ريال مدريد بالنظر إلى عدم تجديده العقد مع ناديه الباريسي لحد اللحظة.

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