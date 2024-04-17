جديد قضية شغلت المغاربة.. الإعدام لقاتل الشاب بدر دهساً

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أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الثلاثاء، حكما بالإعدام في حق قاتل شاب دهساً بالسيارة، وهي القضية التي كانت قد أثارت ضجة واسعة في المغرب.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لمتهم آخر في القضية بالسجن 20 سنة ومتهم ثالث بالسجن 5 سنوات، وقضت بتعويض مادي لوالدي الضحية.

وتوبع المتهم المحكوم بالإعدام بتهم تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد ومحاولة القتل والمشاركة والسرقة الموصوفة.

وكانت النيابة العامة، قد التمست الحكم بالإعدام في حق المتهم الرئيسي في جريمة قتل بدر التي وقعت يوليو الماضي بكورنيش عين الدياب بالدار البيضاء.

تفاصيل الجريمة

وانتشر في يوليو الماضي مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لجريمة قتل الشاب ودهسه بسيارة، وهو الفيديو الذي أثار موجة غضب واستنكار في المغرب.

وأظهر الفيديو الذي التقطته كاميرات مراقبة بمرآب أحد مطاعم الوجبات السريعة بالدر البيضاء (وسط البلاد)، الضحية وهو يتلقى ضربة قوية على مستوى الرأس سقط على إثرها فاقدا الوعي قبل أن يعمد المتهم على دهسه بالسيارة بعد أن أزال لوحتها.

وحسب رواية شهود عيان فقد نشب خلاف بين الضحية بدر بولجواهل والمتهم بسبب دفاع بدر عن فتاة تحرش بها المعتدي قبل أن يتحول الخلاف إلى جريمة قتل وصفت بالمروعة.

وتصدر حينها وسم "العدالة لبدر" في مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، حيث دون المغردون عبارات الإدانة والاستنكار لهذه الجريمة التي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر وطالبوا بتنفيذ أقصى العقوبات في حق المتهم حتى يكون عبرة لكل من يفكر في تنفيذ جرائم مماثلة.

وكان الضحية بدر (23 عاما) يتابع دراسته العليا كطالب باحث في سلك الدكتوراه تخصص كيمياء بكلية العلوم والتقنيات في المحمدية.