موريتانيا.. الغزواني يقرّر الترشح لولاية رئاسية ثانية

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أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أنه قرّر خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 29 يونيو المقبل، للمنافسة على ولاية رئاسية ثانية، في خطوة يريد من ورائها البقاء في السلطة حتى عام 2029.

وقال في رسالة وجهها إلى الشعب الموريتاني، مساء الأربعاء، إن قرار ترشحه جاء تلبية لنداء الواجب وحرصا منه على مواصلة خدمة البلد عبر تحصين ما تحقق من مكاسب هامة وفتح ورشات جديدة وإطلاق إصلاحات ومشاريع بنيوية.

وأكد ولد الشيخ الغزواني، أن مأموريته المقبلة ستكون بالشباب ومن أجل الشباب، مشيرا إلى أنه رغم كل ما أنجز لصالحهم إلا أنه متفهم جدا لما لدى الشباب من مآخذ وانتظارات.

وفي السياق ذاته، أعلن النائب المعارض ورئيس حركة إيرا المناهضة للرق، بيرام ولد الداه ولد اعبيدي الترشح للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه يسعى لإزاحة النظام الحالي الذي وصفه بـ"العاجز والفاسد" من سدة الحكم.

وحتّى الآن، أعلن عدد من المرشحين أنهم سيشاركون في الانتخابات، من بينهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي يمضي عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات، بتهمة إساءة استخدام السلطة والإثراء غير المشروع، في حين لم تعلن أحزاب المعارضة الرئيسية مرشحيها بعد.

ويعتقد المراقبون الموريتانيون لمسار الانتخابات، أن الغزواني هو المرشح الأوفر حظا للفوز بهذه الرئاسيات والبقاء في السلطة، حيث لايزال يحتفظ بشعبية واسعة لدى الشارع الموريتاني.

في الأثناء، تتواصل التحضيرات لهذه الانتخابات التي ستجرى دورتها الأولى في 29 يونيو المقبل، بينما يحتمل تنظيم الدورة الثانية في 14 يوليو، حيث بدأ العمل على إجراء إحصاء إداري انتخابي وتخصيص ميزانيات لعمليات الانتخابات المختلفة.