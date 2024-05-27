ظهور عم كريستيانو رونالدو في الجزائر يثير جدلاً

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لرجل مسنّ يحمل الجنسية البرتغالية، قدم للجزائر في زيارة خاصة، لكن المفاجأة هو ادعاؤه بأنه عم أسطورة كرة القدم ولاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو.

وفي التفاصيل، استضافت عائلة جزائرية من بلدة بودواو التابعة لولاية بومرداس الواقعة شمال البلاد، رجلا برتغاليا يدعى مانويل سانطوس ويبلغ من العمر 82 عاما، أثناء قدومه للجزائر في زيارة أغراضها تجارية.

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وظهر الرجل في مقطع فيديو يحتفون به داخل أحد مساجد المدينة، بعد إعلان دخوله الدين الإسلامي وإعلامه الحاضرين بأنه عم اللاعب كريستيانو رونالدو، كما تم تداول صور لجواز سفره قيل إنه يثبت هويته وصلة قرابته مع رونالدو، كما حرص البعض على التقاط الصور معه.

وأثار ذلك جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث علّق الناشط عبدو أمين قائلا "يبدو أن الرجل يعاني من أمراض نفسية"، مضيفا أن اللاعب رونالدو لم يتحدث مطلقا عن عمه قائلا "حتى وإن استظهر بجواز السفر وتأكد أنه يحمل نفس اللقب، هذا ليس دليلا كافيا لأن نصف سكان البرازيل والبرتغال لقبهم رونالدو". أما الناشط فاتح مخلوف فكتب معلّقا "حتى وإن كان عمّ رونالدو فليس هذا المهم، الأهم هو اعتناقه الإسلام".