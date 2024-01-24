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عبدالله السنوسي أثناء محاكته في 2014 (رويترز)
عبدالله السنوسي أثناء محاكمته في 2014 (أرشيفية - رويترز)

ابنة السنوسي تفجر زوبعة: زرته وأخبرني أنهم يقتلونه ببطء

دبي- العربية.نت
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"يريدون قتلي ببطء داخل السجن".. بتلك الكلمات القليلة فجرت ابنة عبد الله السنوسي مفاجأة من العيار الثقيل.

فقد كشفت ابنة عبد الله السنوسي، مدير جهاز الاستخبارات في النظام الليبي السابق، خلال عهد معمر القذافي، أنها قابلت والدها قبل شهرين.

وأكدت سارة في حديث للعربية/الحدث أن أباها أخبرها "أنهم يريدون قتله ببطء داخل السجن".

مصير مجهول

كما اعتبر أنه يواجه مصيراً مجهولاً، لا تعرف خواتيمه.

إلى ذلك، شددت ابنة السنوسي في حديثها على أن "تدخلات وجهات خارجية غير معلومة منعت والدها من حضور جلسات المحاكمة على مدى سنوات". وقالت "هناك جهات تعرقل إحضاره إلى المحكمة، وتتعمد تغييبه".

كذلك اعتبرت أن هناك مؤامرة حصلت في ليبيا منذ 2011، لافتة إلى أن البلاد باتت تحت الوصاية الدولية.

هذا ورأت أن "الهدف من هذا التغييب لوالدها عن المحاكمة القول بأن القضاء الليبي غير قادر على محاكمته، وبالتالي تحويله إلى المحكمة الجنائية الدولية".

السنوسي عقب اعتقاله في 2012 (رويترز)
السنوسي عقب اعتقاله في 2012 (رويترز)

وختمت واصفة ما يجري بالمسرحية الهزلية، ومهددة بما "لا تحمد عقباه"، وفق قولها.

وكان من المفترض أن تعقد جلسة يوم الاثنين الماضي لمحاكمة السنوسي، إلا أنها تأجلت مجددا إلى 29 من الشهر الحالي (يناير 2024).

ليصل عدد الجلسات المؤجلة حتى الآن إلى أكثر من 10، وسط اتهامات من فريق دفاعه للسلطات المسؤولة بعدم إحضاره عمداً إلى الجلسات لإطالة أمد محاكمته، بينما أكد النائب العام الليبي أن المحاكمة تسير بصورة طبيعية.

ويواجه السنوسي الذي يوصف بصندوق القذافي الأسود، وكاتم أسراره، الذي يقبع في السجن منذ عام 2012 عدة اتهامات، أبرزها قمع المحتجين إبان ثورة 17 فبراير عام 2011، فضلا عن اتهامه بالوقوف وراء مذبحة سجن أبوسليم عام 1996، التي راح ضحيتها أكثر من 1200 سجين.

كما يعتقد أن وضعه الصحي سيئ، حيث كانت عائلته أشارت سابقا إلى أن حالته تدهورت نتيجة عودة نشاط الخلايا السرطانية في الكبد، بعد أن تم استئصالها سابقاً، وأنه يفتقد للرعاية الصحية والعلاج الكافي داخل السجن في طرابلس.

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