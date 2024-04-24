اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
حيوان الوشق - أرشيفية

"نمر" يتجول بحرية في طنجة بالمغرب.. والسلطات تدعو للحذر

الإعلامي سعيد قدري: الحيوان الذي تم تصويره بجانب الطريق الغابوي، من صنف السنوريات ويتعلق الأمر بحيوان الوشق وليس نمراً، حيث تمكن من الفرار من بيت مالكه

العربية.نت - المغرب
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

تداولت مواقع إخبارية محلية بالمغرب خبر فرار نمر من منزل أجنبي بمدينة طنجة شمال البلاد، حيث تم نشر مقاطع فيديو على نطاق واسع تظهر تجول النمر مساء أمس بغابة "السلوكي"، وهو ما أثار استنفارا كبيرا للسلطات المحلية.

ووفق معطيات خاصة نشرها الإعلامي سعيد قدري، فالحيوان الذي تم تصويره بجانب الطريق الغابوي، من صنف السنوريات ويتعلق الأمر بحيوان الوشق وليس نمرا، حيث تمكن من الفرار من بيت مالكه. وأضاف قدري أن "العمر الحالي للحيوان يقدر بحوالي سنتين، وتمت تربيته بأحد المساكن بمدينة طنجة منذ نحو سنة ونصف". ووفق ذات المصدر، فالوشق لا يشكل أي خطر على الإنسان.

مادة اعلانية

من جانبها، دعت مصادر من داخل ولاية جهة طنجة الحسيمة، المواطنين بالمدينة إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء التجول قرب غابة السلوقية، مع ضرورة إعلام السلطات فور رؤية الحيوان.

هذا وقد قامت السلطات باستنفار مصالحها وعناصر المياه والغابات ومختصين في الحيوانات المتوحشة، من أجل تحديد موقع الوشق والقبض عليه قصد تحييد الخطر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط