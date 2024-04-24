"نمر" يتجول بحرية في طنجة بالمغرب.. والسلطات تدعو للحذر

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تداولت مواقع إخبارية محلية بالمغرب خبر فرار نمر من منزل أجنبي بمدينة طنجة شمال البلاد، حيث تم نشر مقاطع فيديو على نطاق واسع تظهر تجول النمر مساء أمس بغابة "السلوكي"، وهو ما أثار استنفارا كبيرا للسلطات المحلية.

ووفق معطيات خاصة نشرها الإعلامي سعيد قدري، فالحيوان الذي تم تصويره بجانب الطريق الغابوي، من صنف السنوريات ويتعلق الأمر بحيوان الوشق وليس نمرا، حيث تمكن من الفرار من بيت مالكه. وأضاف قدري أن "العمر الحالي للحيوان يقدر بحوالي سنتين، وتمت تربيته بأحد المساكن بمدينة طنجة منذ نحو سنة ونصف". ووفق ذات المصدر، فالوشق لا يشكل أي خطر على الإنسان.

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من جانبها، دعت مصادر من داخل ولاية جهة طنجة الحسيمة، المواطنين بالمدينة إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء التجول قرب غابة السلوقية، مع ضرورة إعلام السلطات فور رؤية الحيوان.

هذا وقد قامت السلطات باستنفار مصالحها وعناصر المياه والغابات ومختصين في الحيوانات المتوحشة، من أجل تحديد موقع الوشق والقبض عليه قصد تحييد الخطر.