جديد اختفاء يوتيوبر مغربي شهير.. والده يرجح: أضاع هاتفه وتاه

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في جديد قضية اختفاء يوتيوبر مغربي شهير زعم أنه توجه لتصوير ما يسمى بـ "وادي الجحيم" حيث توجد المعسكرات التي يحتجز فيها المغاربة في ميانمار، روى والده تفاصيل جديدة.

فقد قال والد الشاب المغربي إن الاتصال انقطع مع ابنه، آدم توفيق المعروف بـ"نيو بطوطة"، منذ الأسبوع الأخير، من شهر مايو الماضي.

كما قال توفيق هشام، 54 عاما، "للعربية/ للحدث"، إنه يستبعد فرضية سقوط نجله في شباك عصابات الاتجار الدولي بالبشر في ميانمار، أو في دولة آسيوية أخرى مجاورة.

وبين أن آخر تواصل كان مع ابنه تأكد الأب أن آدم متواجد في فندق في دولة لاوس بشرق آسيا.

كما يرجح الأب فرضية أن يكون ابنه أضاع هاتفه المحمول، أو تاه في منطقة نائية، من دون تغطية لشبكة الهواتف المحمولة.

وقبل مغادرة مدينة سطات في وسط المغرب، كان اليوتيوبر الشهير، بحسب والده، يملك محلا لصناعة البيتزا، ولكن بسبب أزمة فيروس كورونا توقف المشروع، ما دفعه للعمل في أحد منصات التجارة الرقمية.

كما قرر الشاب المغربي خوض مغامرة السفر إلى الخارج، لاكتشاف العالم، وبدأ في بث مقاطع فيديو، تحت مسمى ابن بطوطة الجديد، للتعريف بالمناطق السياحية عبر العالم.

فعلى قناته الشخصية على منصة يوتيوب، يتابعه أكثر من 10 آلاف شخص، مع إمكانية مشاهدة 122 فيديو، تتراوح المدد الزمنية، لكل قصة مصورة بالفيديو؛ ما بين 20 و40 دقيقة.

وبدأ ابن بطوطة الجديد في بث محتوى فيديو مصور عن الأسفار في العام 2022.

آخر فيديو

وخلال تواجده في شهر مايو الماضي، في فيتنام، وضع الشاب المختفي آخر فيديو، مدته تتجاوز 21 دقيقة، أطلق فيه تحذيرات من عصابات الاتجار الدولي بالبشر في ميانمار.

أتى ذلك، فيما تتواصل معاناة المغاربة المحتجزين في ميانمار، والذين يقدر عددهم بالعشرات.

في حين كشف بعض الأهالي أن أبناءهم "يتعرضون في أماكن الاحتجاز بميانمار لشتى أنواع التعذيب في الوقت الذي تطالبهم العصابات بأداء ما يصل إلى 100 ألف درهم (10 آلاف دولار تقريباً) كفدية وبشكل رقمي لضمان حرية أبنائهم".

والأحد الماضي، وجّه ائتلاف حقوقي مغربي يضم أكثر من 20 منظمة غير حكومية، رسالة مفتوحة إلى عدد من الوزارات والمؤسسات، بينها وزارة الخارجية، من أجل التدخل العاجل للمساعدة في تحرير المغاربة المختطفين في ميانمار.

يذكر أن مجموعة من الشباب المغاربة وقعوا ضحية عصابات احتيال وعدتهم بوظائف مغرية في الخارج.

لكنهم تعرضوا للاختطاف والاحتجاز والإكراه على العمل في نشاطات غير مشروعة على الحدود بين تايلاند وميانمار، من قبل عصابات صينية، حسب ما أكدت سابقا معلومات للعربية.نت.