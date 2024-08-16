خوف في تونس.. داء الكلب يقتل 9 والسلطات تبدأ حملة تلقيح

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توفي 9 تونسيين، جراء إصابتهم بداء الكلب، وهو أكبر رقم يتم تسجيله في البلاد.

وبعد تسجيل رقم قياسي في عدد الوفيات بداء الكلب، دعا مسؤولو الصحة في تونس إلى عدم الاقتراب من القطط والكلاب الضالة أو إطعامها تجنباً للعدوى، والتوجه إلى أقرب مركز صحي في حال تعرضهم إلى العض أو الخدش من هذه الحيوانات، للحصول على التلاقيح اللازمة.

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تحديد مناطق حمراء

كما بدأت السلطات بحملة تلقيح واسعة عبر الجهات، شملت الكلاب المملوكة، في محاولة لمكافحة تفشي هذا الفيروس.

كذلك تم تحديد عدة مناطق حمراء تنتشر فيها إصابات داء الكلب، وهي مناطق الوسط والشمال الغربي وتونس الكبرى.

وفي ظل هذا الوضع، تنامت حالة الخوف لدى المواطنين، خاصة في ظل انتشار الكلاب الضالة داخل الأحياء السكنية بطريقة مقلقة خلال الفترة الأخيرة، وتكرر اعتداءاتها على المارة.

محل جدل

يشار إلى أن طريقة التعامل مع الكلاب السائبة، محل جدل في تونس، حيث يدعو البعض لملاحقتها وتدخل الجهات الرسمية للتخلص منها ومن المخاطر الناجمة عنها، فيما ترفض المنظمات الحقوقية وجماعات الرفق بالحيوانات، الدعوات التي تطالب بقنصها.

وينتشر فيروس داء الكلب، الذي يوجد في لعاب الحيوانات المصابة، عندما يعض حيوان إنساناً أو حيواناً آخر أو يخالطه، ويمكن أن يؤدي إلى الموت إذا ترك دون علاج.