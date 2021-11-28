"ابن سينا، أو إسلام الأنوار" حياته وفكره ومشاكله
كتاب "ابن سينا، أو إسلام الأنوار" للباحث الجزائري الأصل عمر مرزوق، يقول فيه إن أكبر مشكلة واجهت ابن سينا في حياته وظلت تلاحقه حتى النهاية هي: معارضة الفقهاء المتشددين له وتركيزهم الشديد عليه حتى أقضّوا مضجعه. نعم لقد كان رد فعل رجال الدين عليه وعلى أفكاره ومؤلفاته سلبياً جداً.
"وهل يرقد الموج" مجموعة شعرية تحمل الآمال والخيبات
كتاب "وهل يرقد الموج" للشاعرة والإعلامية الجزائرية لويزة ناظور، مجموعة شعرية جديدة قدّم لها من المستعرب البارز أندريه ميكيل بقوله: "ليست هذه هي المجموعة الشعرية الأولى للويزة ناظور، لكن المسار الذي سلكته فُتح من جديد هنا في رحلة سوف تثريها اكتشافات أُخرى. إنّها امرأة تلك التي ترشدنا، امرأة مولودة في فرنسا وتعيش فيها، لكنها قضت قسطاً كبيراً من حياتها في الجزائر، كل ذلك في فضاءين رئيسيين: فضاء الشفاهية، ونغمات الأجداد في بلاد القبائل".
"المواطن السايبورغي" السياسات البيولوجية الراهنة وتصوّر إنسان المستقبل
كتاب "المواطن السايبورغي" لعالم الاجتماعِ والأخلاقيات البيولوجية الأميركي جادل جيمس هيوز، يرى فيه أنّ السياسات البيولوجية Biopolitics باتت تنبثق باعتبارها بعداً أساسياً جديداً في خضم الآراء السياسية السائدة حول موضوعات الإنسانية العابرة للكائن البشري الكلاسيكي.
"ذبابة على أنف الرئيس" رواية تحاكي الواقع في زمن كورونا
كتاب "ذبابة على أنف الرئيس" للكاتب السعودي مروان البخيت، رواية تحكي تقريباً ما نعيشه الآن، في الفترة الأخيرة من انتشار وباء "كورونا". حيث تبدأ أحداثها، عندما تندلع شرارة الأحداث ذات يوم اعتيادي، حينما بدأ مرض غريب ينتشر في البلاد، ويحصد بوحشيةٍ أرواح الآلاف من الأطفال الصغار والنساء الضعيفات والرجال الشداد، لتكتظّ المستشفيات والأروقة، وتتعطل المصالح، ويدبّ الرّعب بين الناس.
"الحكومات الأردنية 1921 - 2021... مائة عام على تشكيل أول وزارة أردنية"
كتاب "الحكومات الأردنية 1921 - 2021... مائة عام على تشكيل أول وزارة أردنية" للدكتور رجب النعيرات. جاء في الكتاب أنه خلال 100 عام من 1921 إلى 2021 تعاقب أربعة ملوك على المملكة الأردنية الهاشمية. حيث تشكلت في عهد الملوك الأربعة 100 وحكومتان، تعاقب عليها 43 رئيساً، و740 وزيراً.
"ابن سينا، أو إسلام الأنوار" حياته وفكره ومشاكله