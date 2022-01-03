«الصمود... الصورة غير النمطية للعربي في الأدب الصهيوني»

كتاب «الصمود... الصورة غير النمطية للعربي في الأدب الصهيوني»، للناقد الدكتور حاتم الجوهري، المشرف على المركز العلمي للترجمة بهيئة الكتاب المصرية، يطرح الكاتب خلال فصول الكتاب عدة تساؤلات يشكل في نهايتها صورة غير نمطية للعربي في الأدب الصهيوني، يرى أنها كانت حاضرة فيه منذ فترة طويلة، لكن لم يلتفت لها الباحثون العرب لوقوعهم في أسر صورة نمطية سلبية.



