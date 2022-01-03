«الصمود... الصورة غير النمطية للعربي في الأدب الصهيوني»
كتاب «الصمود... الصورة غير النمطية للعربي في الأدب الصهيوني»، للناقد الدكتور حاتم الجوهري، المشرف على المركز العلمي للترجمة بهيئة الكتاب المصرية، يطرح الكاتب خلال فصول الكتاب عدة تساؤلات يشكل في نهايتها صورة غير نمطية للعربي في الأدب الصهيوني، يرى أنها كانت حاضرة فيه منذ فترة طويلة، لكن لم يلتفت لها الباحثون العرب لوقوعهم في أسر صورة نمطية سلبية.
"نجوم النهار" السيرة الذاتية للشاعرة أولغا بيرغولتس في زمن الثورة السوفيتية
كتاب "نجوم النهار" من تأليف الشاعرة أولغا بيرغولتس ومن ترجمة عدنان مدانات، وضعت فيه بيرغولتس مذكراتها بعد وفاة ستالين، فاحتفلت بمُثل الثورة وبطولة الشعب السوفيتي، وفي الوقت نفسه انتقدت الرقابة على الكتاب، وسجلت شكوكها ويأسها. فكان الكتاب بمثابة سيرة ذاتية لمؤلفة مهمة من الحقبة السوفياتية.
"العرب وتحديات التحول نحو المعرفة والابتكار" بحث في التكنولوجيا والابتكار
كتاب "العرب وتحديات التحول نحو المعرفة والابتكار" من تأليف الدكتور معين حمزة والدكتور عمر البزري, يمثّل الكتاب مرجعا موثوقا وموثّقا يمكن للمعنيين بشؤون البحث العلمي وأنشطة التكنولوجيا والابتكار في العالم العربي الإفادة منه. يغطي الكتاب الدول العربية كافة، ويجمع بين التوصيف والتحليل والاستشراف المستقبلي.
"سيرة حياة... عن مصير الإسلام والشيوعية في روسيا السوفيتية"
كتاب "سيرة حياة... عن مصير الإسلام والشيوعية في روسيا السوفيتية" من تأليف السفير الروسي أوليج أوزيروف وترجمة المصريين الدكتور محمد نصر الجبالي وعادل صديق، يتتبع المؤلف، خلال الكتاب الصفحات غير المعروفة لسيرة كريم حاكيموف أحد الدبلوماسيين السوفيت الأوائل، الذي وضع أسس علاقات بلاده بعد ثورة أكتوبر عام 1917 مع المملكة العربية السعودية واليمن.
Practical Ethics نظرة فلسفية عن الأخلاق العمليّة
كتاب "Practical Ethics" أو "الأخلاق العمليّة" للفيلسوف الأسترالي ومدير قسم أخلاقيّات البيولوجيا في جامعة برينستون في الولايات المتحدّة، بيتر سينجر، ذهب في كتابه هذا إلى أن الآباء والأمهات ينبغي أن يمتلكوا الحقّ في إنهاء حياة المواليد الجدد المصابين بإعاقات شديدة. ويقول إنه إذا تحتّم علينا الاختيار بين إنقاذ رضيعٍ بشري معاق وقرد شمبانزي فالواجب الأخلاقي إنقاذ الشمبانزي لانعدام الفرق في وعي الألم بين الحيوانات والبشر.
«الصمود... الصورة غير النمطية للعربي في الأدب الصهيوني»