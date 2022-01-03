"من نحن؟" جدل حول الهوية القومية الأميركية
كتاب "من نحن؟" من تأليف العالم والسياسي الأميركي صامويل هنتجتون ومن ترجمة أحمد مختار الجمال، يجادل فيه المؤلف عن الهوية القومية الأميركية، ويشدد أن الأثر البروتستانتي هو العامل الأقوى في الهوية، وهو من يحدد القيم الأميركية الكبرى، وليست القوميات المختلطة وأعراف المهاجرين.
«الصمود... الصورة غير النمطية للعربي في الأدب الصهيوني»
كتاب «الصمود... الصورة غير النمطية للعربي في الأدب الصهيوني»، للناقد الدكتور حاتم الجوهري، المشرف على المركز العلمي للترجمة بهيئة الكتاب المصرية، يطرح الكاتب خلال فصول الكتاب عدة تساؤلات يشكل في نهايتها صورة غير نمطية للعربي في الأدب الصهيوني، يرى أنها كانت حاضرة فيه منذ فترة طويلة، لكن لم يلتفت لها الباحثون العرب لوقوعهم في أسر صورة نمطية سلبية.
"نجوم النهار" السيرة الذاتية للشاعرة أولغا بيرغولتس في زمن الثورة السوفيتية
كتاب "نجوم النهار" من تأليف الشاعرة أولغا بيرغولتس ومن ترجمة عدنان مدانات، وضعت فيه بيرغولتس مذكراتها بعد وفاة ستالين، فاحتفلت بمُثل الثورة وبطولة الشعب السوفيتي، وفي الوقت نفسه انتقدت الرقابة على الكتاب، وسجلت شكوكها ويأسها. فكان الكتاب بمثابة سيرة ذاتية لمؤلفة مهمة من الحقبة السوفياتية.
"العرب وتحديات التحول نحو المعرفة والابتكار" بحث في التكنولوجيا والابتكار
كتاب "العرب وتحديات التحول نحو المعرفة والابتكار" من تأليف الدكتور معين حمزة والدكتور عمر البزري, يمثّل الكتاب مرجعا موثوقا وموثّقا يمكن للمعنيين بشؤون البحث العلمي وأنشطة التكنولوجيا والابتكار في العالم العربي الإفادة منه. يغطي الكتاب الدول العربية كافة، ويجمع بين التوصيف والتحليل والاستشراف المستقبلي.
"سيرة حياة... عن مصير الإسلام والشيوعية في روسيا السوفيتية"
كتاب "سيرة حياة... عن مصير الإسلام والشيوعية في روسيا السوفيتية" من تأليف السفير الروسي أوليج أوزيروف وترجمة المصريين الدكتور محمد نصر الجبالي وعادل صديق، يتتبع المؤلف، خلال الكتاب الصفحات غير المعروفة لسيرة كريم حاكيموف أحد الدبلوماسيين السوفيت الأوائل، الذي وضع أسس علاقات بلاده بعد ثورة أكتوبر عام 1917 مع المملكة العربية السعودية واليمن.
"من نحن؟" جدل حول الهوية القومية الأميركية