“From Women To The World: Letters For A New Century”

كتاب "يوميات طائر الزنبرك" للروائي الياباني الشهير هاروكي موراكامي، قصة تبدو لقارئها، للوهلة الأولى كأنها حكاية بوليسية، أو علاقة زوجية تتمزق، أو كأنما هي تنقيب عن أسرار دفينة من خبايا الحرب العالمية الثانية. رواية يمتزج فيها الهزل بالشر. تطرح في عمقها عدداً من الإشكالات منها الهوية والعلاقة بالآخر، والصلة بين الظاهر والباطن كما التجربة الفردية الروحانية.

