“Doom: The Politics of Catastrophe” الأقدار الغاشمة: سياسات إدارة الكوارث
كتاب "Doom: The Politics of Catastrophe" أو "الأقدار الغاشمة: سياسات إدارة الكوارث" من تأليف نيال فيرغسون، المؤرخ الليبرالي الأكثر شعبيّة في الغرب. ألهمته فترة عزلة "كوفيد 19" الإجباريّة خلال عام 2020 للتقليب في دفاتر الاستجابات البشريّة للكوارث ومحاولة استخلاص الدروس التي يمكن الاستفادة منها للتعامل مع مأزقنا الحالي، كما تلك المقبلة.
"الخلاص من الغرب... الأوراسية" الحضارات الأرضية مقابل الحضارات الأطلسية
كتاب "الخلاص من الغرب... الأوراسية... الحضارات الأرضية مقابل الحضارات الأطلسية" للكاتب ألكسندر دوغين وترجمة الروائي علي بدر. جاء في مقدمة الكتاب أن المؤلف "يبشر بالحركة الثقافية الأوراسية، التي تشتمل على أطروحة فلسفية سياسية معادية لليبرالية تماماً، ومعادية للنظم الغربية وللحضارات الأطلسية".
"Leo Tolstoy Critical Lives" ليو تولستوي... حيوات حرجة
كتاب "Leo Tolstoy Critical Lives" أو "ليو تولستوي... حيواتٌ حرجة"، من تأليف أندريه زورين، الأستاذ المتخصص بالتاريخِ والأدب الروسي في جامعة أكسفورد. يتناول فيه سيرة حياة الروائي الروسي ليو تولستوي، ويلقي الكاتب الضوء على جوانب عدة في حياة صاحب "الحرب والسلام" وكتاباته، التي يتعامل معها كوحدة واحدة غير قابلة للتجزئة. إن عبقرية فن تولستوي، كما يقول، "تكمن في الجمعِ بين الحقيقة والعمق؛ فهو مستعد من خلال أي مناسبة، مهما بدت تافهة، لاستخلاص استنتاجات رئيسية حول البشرية".
"الجسد وأنثروبولوجيا الإفراط" الرغبة والذات في مرايا الحياة
كتاب "الجسد وأنثروبولوجيا الإفراط" للكاتب المغربي عبد الصمد الكباص المختص في قضايا الفكر والفلسفة، يطرح الكتاب مجموعة من العناوين والمحاور المهمة؛ منها: "التجربة وفائض الزمن"، و"العمومية المحايثة: من التعريف إلى الاعتراف"، و"العالم مترجماً"، و"ترميم الأصل"، و"رغبة الوجود"، و"تعديل فلسفي في فكرة الحياة والوجه"، و"الزمن مرئياً"، و"الإيقاع والجثة: إرادة الطبيعة وشفافية الجسد"، و"الرغبة والزمان"، و"مصلحة الجسد"، و"المضاعفة: في أنثروبولوجيا الإفراط".
“Doom: The Politics of Catastrophe” الأقدار الغاشمة: سياسات إدارة الكوارث