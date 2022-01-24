"لصوص الأموال ولصوص النصوص" بحث في تراث اللصوص

كتاب A Farewell to Gabo and Mercedes أو "وداع... غابو ومرسيديس" من تأليف رودريغو ماركيز ابن الروائي والصحفي الكولومبي الشهير غابرييل غارسيّا ماركيز، يتذكر فيه الابن كيف عاش والداه، ومن الأسرار التي يكشفها رودريغو في كتابه، أن والده عاش في سنواته الأخيرة حالةً شبيهة بالتي نقلها الممثل المعروف أنطوني هوبكينز في فيلمه الأخير "الأب"، حيث يقوم بدور رجل كهل، متوتر ومتلهف لأنه بدأ يفقد ذاكرته ويشعر بالضياع بين أفراد عائلته التي لم يعد يتعرّف على أفرادها.

