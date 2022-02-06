"LIFE IS SIMPLE" أو "الحياة بسيطة"، تصور لتاريخ العلم منذ العصور الوسطى

كتاب "السنغال في القلب" من تأليف الرئيس السنغالي ماكي صال وترجمها من الفرنسية إلى العربية الإمام حسن سك. نرى فيه السيرة الذاتية للرئيس ماكي صال لكن بشكل مختلف عما هو معتاد، فقد حملت صفحاته رؤى فكرية خاصة. ويحاول فيه ماكي صال أن يجيب عن أسئلة كثيرة طرحها هو وأراد أن يستبق بها آراء الآخرين: من أنا؟ ومن أين أتيت؟ وماذا أتمنى؟ وما الذي أؤمن به؟ إنها أسئلة للتاريخِ وأجوبة للمستقبل.

