"LIFE IS SIMPLE" أو "الحياة بسيطة"، تصور لتاريخ العلم منذ العصور الوسطى
كتاب "LIFE IS SIMPLE" أو "الحياة بسيطة" للبروفسور البريطاني الأيرلندي الأصل وأستاذ الجزيئيات الجينية بجامعة سري "Surrey" جون - جو ماكفادين، يقدم فيه تصورًا عن تاريخ العلم لا سيما تفاصيل اللحظة التاريخية اللامعة في وقت ما خلال العصور الوسطى عند اندلاع شرارة الانتقال المذهل للمعرفة من كنف الدين إلى رحاب العلم.
"بدايات - حكايات وتقاطعات" أسرار البيوت التراثية في البحرين
كتاب "بدايات - حكايات وتقاطعات" للشيخة مي محمد آل خليفة، تروي فيه قصتها مع ترميم البيوت التراثية في البحرين، ليس فقط لإنقاذها، وإنما لتحويلها لمتعة للنظر، والسكنى، ولتصنع منها أماكن نموذجية للتفاعل، ولاستقبال الإبداعات والبحوث، والكتاب والفنانين.
"السنغال في القلب" مذكرات الرئيس السنغالي ماكي صال
كتاب "السنغال في القلب" من تأليف الرئيس السنغالي ماكي صال وترجمها من الفرنسية إلى العربية الإمام حسن سك. نرى فيه السيرة الذاتية للرئيس ماكي صال لكن بشكل مختلف عما هو معتاد، فقد حملت صفحاته رؤى فكرية خاصة. ويحاول فيه ماكي صال أن يجيب عن أسئلة كثيرة طرحها هو وأراد أن يستبق بها آراء الآخرين: من أنا؟ ومن أين أتيت؟ وماذا أتمنى؟ وما الذي أؤمن به؟ إنها أسئلة للتاريخِ وأجوبة للمستقبل.
"فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط" البحث عن تفسير للوجود
كتاب "فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط" للعلامة الدكتور أحمد فؤاد الأهواني الذي قام بجهد كبير في الرجوع إلى النصوص الأصلية لفلاسفة اليونان الأوائل فأخضعها للبحث والتدقيق، وقارن منجز كل فيلسوف بالذي جاء قبله والذي يليه، ثم ترجم منها ما يفيد فكرته ورسم صورة قوية واضحة للتراث الفكري الذي خلّفه أساتذة سقراط وأرسطو دون أن يحظوا بالشهرة والذيوع اللذين حصلا عليهما التلميذان النجيبان.
"طيار الرئيس" ذكريات ومواقف محرجة في الجو مع الرؤساء
كتاب "طيار الرئيس" من تأليف اللواء طيار محمد أبو بكر حامد محسن وإعداد المؤرخ العسكري أحمد عطية الله. يروي فيه اللواء أبو بكر بعضاً مما شهده خلال عشرين عاما عمل فيها طياراً بالسرب المسؤول عن تنقلات رئيس الجمهورية وكبار شخصيات الدولة، إذ كان مواكبا لجميع التطورات والأحداث واللقاءات التي حصلت خلال حكم الرئيس أنور السادات وحكم الرئيس حسني مبارك.
"LIFE IS SIMPLE" أو "الحياة بسيطة"، تصور لتاريخ العلم منذ العصور الوسطى