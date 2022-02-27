"The River Between" تأثير الاستعمار على الثقافة الأفريقية

كتاب The River Between أو "نهر في المنتصف" للكاتب الكيني نغوجي واثينغو. تنتمي الرواية لأدب ما بعد الاستعمار، حيث تحكي فترة مجيء الرجل الأبيض إلى أفريقيا، ومحاولته فرض نمط ثقافي على الحياة هناك، عبر أدوات عديدة مثل التبشير والتعليم، كما تكشف نمط الحياة في جبال كينيا خلال الأيام الأولى لاستيطان البيض في مواجهة الاختيار بين ثقافة جديدة مغرية وعادات أسلافهم، فإن شعب الجيكويو ممزق بين أولئك الذين يخشون المجهول وأولئك الذين يرون ما وراءه.

