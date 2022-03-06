Reality +: Virtual Worlds and the Problems of Philosophy
كتاب Reality +: Virtual Worlds and the Problems of Philosophy أو "الواقع + : العوالم الافتراضية ومعضلات الفلسفة" من تأليف الفيلسوف الأميركي - الأُسترالي ديفيد تشالمرز. يضم الكتاب 24 فصلا، كل فصل منها يبدأ بمساءلة واحدة من المعضلات الفلسفية القديمة، ثم يستكشف تشالمرز- بطريقة شديدة البراعة، لا تنقصها الْحرفنة الفلسفية الأنيقة كيف يمكن لهذه المعضلات أن تكون ميدانا للبحث عن ضوء المستحدثات الجديدة في عصر الواقع الافتراضي.
"نسوان من لبنان" تاريخِ لبنان الحديث من خلال حكايات غرامية صاخبة
كتاب "نسوان من لبنان" للصحافي والكاتب إسكندر رياشي، يصفه المؤلف بأنه "كتاب عظات سياسية واجتماعية متحلّية بحكايات ومغامرات غرام صاخبة، يأتي فيها الكثير من تاريخ لبنان الحديث". وهذا صحيح، فهو حكايات مكتوبة بأسلوب سلس، مشوّق، حيويّ، لمغامرات رجل أحبّ الحياة، والنساء، والمجازفة حدّ توريط نفسه.
"الشرطة العربية الإسلامية في عصرها الذهبي - العصر العباسي الأول"
كتاب "الشرطة العربية الإسلامية في عصرها الذهبي - العصر العباسي الأول" من تأليف الدكتور حسام أحمد عبد الظاهر، ويقصد المؤلف بالعصر العباسي الأول، الفترة الممتدّة من عام 750 ميلادية حتى 846 ميلادية، ودفعه لدراسة هذا الموضوع ما للشرطة من مكانة كبيرة بوصفها أحد نظم الحكم الرئيسية في تلك الفترة.
"دراسات علمية في فيروس كورونا" سجل موسوعي من الأبحاث والدراسات العلمية
كتاب "دراسات علمية في فيروس كورونا" للباحث والمترجم السعودي عدنان أحمد الحاجي، وهو سجل موسوعي من الأبحاث والدراسات العلمية من مختلف العالم تزيد على سبعين دراسة، عن فيروس كورونا، والتطورات العلمية والصحية والاجتماعية التي رافقته.
"العلاقة بين الهجرة الدولية والتنمية" بحث في اتجاهات الهجرة الدولية
كتاب "العلاقة بين الهجرة الدولية والتنمية" للأكاديمي والباحث د. هاشم نعمة فياض. كما يبحث الكتاب في فصوله الستة، إضافة إلى مقدمة وخلفية، نظرية في اتجاهات الهجرة الدولية ببعديها الزماني والمكاني على المستويين العالمي والعربي، ومقررات الهجرة الدولية على مستويي البلدان المرسلة للمهاجرين والمستقبلة لهم.
Reality +: Virtual Worlds and the Problems of Philosophy