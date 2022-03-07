"ماتيس في طنجة" رحلة الفنان الفرنسي "هنري ماتيس" إلى طنجة

كتاب "الشرطة العربية الإسلامية في عصرها الذهبي - العصر العباسي الأول" من تأليف الدكتور حسام أحمد عبد الظاهر، ويقصد المؤلف بالعصر العباسي الأول، الفترة الممتدّة من عام 750 ميلادية حتى 846 ميلادية، ودفعه لدراسة هذا الموضوع ما للشرطة من مكانة كبيرة بوصفها أحد نظم الحكم الرئيسية في تلك الفترة.

