"حارس قبر الجمهورية" كيف انتقل لبنان إلى الوصاية الإيرانية

كتاب "حارس قبر الجمهورية" للكاتب اللبناني فايز قزي، الذي كان مقرّباً جداً من رئيس الجمهورية ميشال عون أكثر من 20 عاماً، ورصد الكتاب كل حركات وسكنات عهد عون، الذي سُمّي "العهد القوي"، ليُثبت بالمواقف والوثائق والتحليل أن عون نقل لبنان إلى وصاية الولاية الإيرانية، بدلاً من أن يحقق شعاره "حرية، سيادة، استقلال" الذي رفعه طويلاً في مخاطبة "شعب لبنان العظيم".

