"حارس قبر الجمهورية" كيف انتقل لبنان إلى الوصاية الإيرانية
كتاب "حارس قبر الجمهورية" للكاتب اللبناني فايز قزي، الذي كان مقرّباً جداً من رئيس الجمهورية ميشال عون أكثر من 20 عاماً، ورصد الكتاب كل حركات وسكنات عهد عون، الذي سُمّي "العهد القوي"، ليُثبت بالمواقف والوثائق والتحليل أن عون نقل لبنان إلى وصاية الولاية الإيرانية، بدلاً من أن يحقق شعاره "حرية، سيادة، استقلال" الذي رفعه طويلاً في مخاطبة "شعب لبنان العظيم".
"الجميلات النائمات" بحث في الأمراض النفسية – الجسمية
كتاب "الجميلات النائمات" من تأْليف سوزان أوسوليفان المتخصصة في علوم الأعصاب، يتحدث الكتاب عن ألغاز الأمراض النفسية – الجسمية، ومن ضمن ما يسرده أيضاً ما تسميه الكاتبة "المرض المجنون" ، وهو المرض الذي كان يصيب الفتيات المراهقات خصوصاً في منطقة "ساحل البق" في نيكاراغوا الممتد إلى هندوراس في أميركا الجنوبية.
المنفى الذهبي - بالبو في ليبيا.. أضواء وظلال" بحث في قراءة أحداث الفترة الفاشية
كتاب "المنفى الذهبي - بالبو في ليبيا.. أضواء وظلال" من تأليف الأكاديمي الدكتور مصطفى رجب يونس، جاء الكتاب ليشكل إضافة أكاديمية مهمة إلى النقاش الدائر، وينفض الغبار عن شخصية القائد العسكري والسياسي الإيطالي إيتالو بالبو، من خلال ما احتوته التقارير والبحوث والدراسات المتوفرة في الأرشيف الاستعماري الإيطالي باختلافه.
Reality +: Virtual Worlds and the Problems of Philosophy
كتاب Reality +: Virtual Worlds and the Problems of Philosophy أو "الواقع + : العوالم الافتراضية ومعضلات الفلسفة" من تأليف الفيلسوف الأميركي - الأُسترالي ديفيد تشالمرز. يضم الكتاب 24 فصلا، كل فصل منها يبدأ بمساءلة واحدة من المعضلات الفلسفية القديمة، ثم يستكشف تشالمرز- بطريقة شديدة البراعة، لا تنقصها الْحرفنة الفلسفية الأنيقة كيف يمكن لهذه المعضلات أن تكون ميدانا للبحث عن ضوء المستحدثات الجديدة في عصر الواقع الافتراضي.
"حارس قبر الجمهورية" كيف انتقل لبنان إلى الوصاية الإيرانية