"مشروع أومّا" رؤية مستقبلية حول تطور البشرية

كتابCarole et Carlos GHOSN – Ensemble, Toujours أو "كارول وكارلوس غصن - معاً إلى الأبد" من تأليف كارلوس غصن وزوجته كارول، أتى الكتاب ضنيناً بالأسرار، ولكنّه مكثر في وصف الحالة النفسية لهذين الزوجين، ولا ينفكّ من الصفحة الأولى حتى الأخيرة يُعبّر عن تمسّك كل منهما بالآخر إلى حد الوله، وأين منهما عشق «ليلى ومجنونها»! ولا يتردَد المؤلفان اللذان رسما بنية الكتاب بشكل فريد: زمني التسلسل من جهةٍ، ثنائي الصوت من جهة أخرى، بحيث يأتي كل فصل كأنه انعكاس أو تنويع على ما كتبه الآخر.

