"مشروع أومّا" رؤية مستقبلية حول تطور البشرية
كتاب "مشروع أومّا" للكاتبة العراقية لطفية الدليمي. رواية تمثّل رؤية مستقبلية ممكنة اجتمع عليها أشخاص آمنوا بأن خلاص أي مجموعة بشرية إنما هو مجموع "الخلاصات" الفردية لأعضائها، أشخاص يضيء الحبّ مسالك زمنهم الوعر، يعتمدون على قدرات شخصية وخبرات علمية وتقنية متاحة - بدائية أحيانًا – مستلهمة من البيئة المحلية.
"رومنطيقيّو المشرق العربي" تغيّرات الشرق الأوسط بعد انهيار السلطنة العثمانيّة
كتاب "رومنطيقيّو المشرق العربي" للصحافي والناقد حازم صاغيّة. يرصد فيه الكاتب التغيرات التي طرأت في المنطقة بعد انهيار السلطنة العثمانية وولادة الدول العربية الجديدة، وكيف تحوّل كثير من الضبّاط والموظفين العثمانيّين السابقين حكّامًا لتلك الدول، أو قادةً للعمل المسلَّح، أو السياسي أو الثقافي، المناهض للانتدابين البريطاني والفرنسي عليها.
"الأبدية في بكين" علاقة المغاربة مع الصين في زمن الرحالة ابن بطوطة
كتاب "الأبدية في بكين" للكاتب المغربي محمود عبد الغني، يستعيد فيه الكاتب العلاقة القديمة للمغاربة مع الصّين، مُمثَّلةً في الرّحّالة الشهير ابن بطّوطة، مستشهدًا بقولٍ لهذا الأخير جاء فيه: "وأهل الصين أعظم الأمم إحكامًا للصناعات، وأشدّهم إتقانا لها"
"الإمبريالية والهوية الثقافية وكرة القدم" كرة القدم أداة للتغيير السياسي
كتاب "الإمبريالية والهوية الثقافية وكرة القدم"، من إعداد كريستوفر فيرارو، وترجمه للعربية وليد رشاد زكي، يوضح فيه المؤلف كيف ارتبطت نشأة كرة القدم بالتحرر الوطني، رغم محاولات عديدة للتأثير على ثقافة السكان المحليين والمستعمرين بالشكل الذي يمكن معه القول «إن إنجلترا لم تكن تسعى إلى الاستعمار العسكري فحسب، لكنها كانت تسعى إلى فرض نموذج ثقافي واحد بين جميع شعوب المستعمرات»
Carole et Carlos GHOSN – Ensemble, Toujours "كارول وكارلوس غصن - معاً إلى الأبد"
كتابCarole et Carlos GHOSN – Ensemble, Toujours أو "كارول وكارلوس غصن - معاً إلى الأبد" من تأليف كارلوس غصن وزوجته كارول، أتى الكتاب ضنيناً بالأسرار، ولكنّه مكثر في وصف الحالة النفسية لهذين الزوجين، ولا ينفكّ من الصفحة الأولى حتى الأخيرة يُعبّر عن تمسّك كل منهما بالآخر إلى حد الوله، وأين منهما عشق «ليلى ومجنونها»! ولا يتردَد المؤلفان اللذان رسما بنية الكتاب بشكل فريد: زمني التسلسل من جهةٍ، ثنائي الصوت من جهة أخرى، بحيث يأتي كل فصل كأنه انعكاس أو تنويع على ما كتبه الآخر.
"مشروع أومّا" رؤية مستقبلية حول تطور البشرية