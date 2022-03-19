"مفهوم الغيب وأقسامه في القرآن الكريم" بحث تاريخي ولغوي عن مفهوم الغيب

كتاب "الإمبريالية والهوية الثقافية وكرة القدم"، من إعداد كريستوفر فيرارو، وترجمه للعربية وليد رشاد زكي، يوضح فيه المؤلف كيف ارتبطت نشأة كرة القدم بالتحرر الوطني، رغم محاولات عديدة للتأثير على ثقافة السكان المحليين والمستعمرين بالشكل الذي يمكن معه القول «إن إنجلترا لم تكن تسعى إلى الاستعمار العسكري فحسب، لكنها كانت تسعى إلى فرض نموذج ثقافي واحد بين جميع شعوب المستعمرات»

