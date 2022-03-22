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Gods of the Upper Air نشأة الأنثروبولوجيا الثقافية ومؤسّسيها

Gods of the Upper Air نشأة الأنثروبولوجيا الثقافية ومؤسّسيها

كل يوم كتاب

كتاب "Gods of the Upper Air" من تأليف تشارلز كينغ. يتناول فيه الكاتب نشأة الأنثروبولوجيا الثقافية والشخوص المؤسّسين لها. يجادل "كينغ" في كتابه هذا بأنّ هذه الشخصيات الثقافية كانت تعمل في الجبهات المتقدّمة للحرب الأخلاقية العظمى في زماننا، والمقصود بهذه الحرب هو سيادة مفهوم أنّ الإنسانية كينونة واحدة لا تقبل التجزئة بصرف النظر عن الاختلافات السائدة في لون البشرة، والجندر، والقدرات الجسدية والعقلية، والعادات الثقافية والمعيشية.

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Gods of the Upper Air نشأة الأنثروبولوجيا الثقافية ومؤسّسيها

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