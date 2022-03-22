Gods of the Upper Air نشأة الأنثروبولوجيا الثقافية ومؤسّسيها
كتاب "Gods of the Upper Air" من تأليف تشارلز كينغ. يتناول فيه الكاتب نشأة الأنثروبولوجيا الثقافية والشخوص المؤسّسين لها. يجادل "كينغ" في كتابه هذا بأنّ هذه الشخصيات الثقافية كانت تعمل في الجبهات المتقدّمة للحرب الأخلاقية العظمى في زماننا، والمقصود بهذه الحرب هو سيادة مفهوم أنّ الإنسانية كينونة واحدة لا تقبل التجزئة بصرف النظر عن الاختلافات السائدة في لون البشرة، والجندر، والقدرات الجسدية والعقلية، والعادات الثقافية والمعيشية.
"إيمانويل كانط في التربية" مخططات تربوية تُحسّن من وضع الإنسان في المستقبل
كتاب "إيمانويل كانط في التربية" للفيلسوف الألماني إيمانويل كانط وترجمة جوزيف معلوف, يوضح "كانط" في كتابه أنّ الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يحتاج إلى تربية، وهذه التربية رباعية الأركان، تبدأ بالرعاية، ثم الانضباط، فالتعليم، بلوغًا مرتبة التنشئة الأخلاقية التي هي الغاية القصوى من كل تربية تريد كمال البشرية.
"مشروع أومّا" رؤية مستقبلية حول تطور البشرية
كتاب "مشروع أومّا" للكاتبة العراقية لطفية الدليمي. رواية تمثّل رؤية مستقبلية ممكنة اجتمع عليها أشخاص آمنوا بأن خلاص أي مجموعة بشرية إنما هو مجموع "الخلاصات" الفردية لأعضائها، أشخاص يضيء الحبّ مسالك زمنهم الوعر، يعتمدون على قدرات شخصية وخبرات علمية وتقنية متاحة - بدائية أحيانًا – مستلهمة من البيئة المحلية.
"رومنطيقيّو المشرق العربي" تغيّرات الشرق الأوسط بعد انهيار السلطنة العثمانيّة
كتاب "رومنطيقيّو المشرق العربي" للصحافي والناقد حازم صاغيّة. يرصد فيه الكاتب التغيرات التي طرأت في المنطقة بعد انهيار السلطنة العثمانية وولادة الدول العربية الجديدة، وكيف تحوّل كثير من الضبّاط والموظفين العثمانيّين السابقين حكّامًا لتلك الدول، أو قادةً للعمل المسلَّح، أو السياسي أو الثقافي، المناهض للانتدابين البريطاني والفرنسي عليها.
Gods of the Upper Air نشأة الأنثروبولوجيا الثقافية ومؤسّسيها