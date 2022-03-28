"صرخة الغضب.. دراسة بلاغية في خطابات الانتفاضة اللبنانية"

كتاب "الانحدار الفرنسي" من تأليف الصحافيين الفرنسيين جورج مالبرونو وكريستيان شينو اللذين اشتهرا بعد خطفهما في العراق عام 2014 وقضائهما 4 أشهرٍ في الأسر. لكن الأهم أنهما يجوبان المنطقة العربية منذ 30 عامًا، وتابعا كواليس لقاءات "ماكرون" مع الزعماء العرب. فالكتاب من النوعِ الاستقصائي، جاء ثمرة مئات المقابلات مع شخصيات عربية وفرنسية سياسية واستخباراتية وعسكرية، ورجال أعمال، يلقي الضوء بشكل رئيسي على تراجع الدور الفرنسي مع أسبابه ونتائجه، في الجزائر والمغرب ولبنان، وكذلك من خلال التجربة الليبية المريرة.

