"البرلمان وحقوق الإنسان.. مرجعيات وممارسات"

كتاب "صرخة الغضب.. دراسة بلاغية في خطابات الانتفاضة اللبنانية" للباحث اللبناني نادر سراج. الكتاب استكمال لثلاثية تشكّل مشروعاً معرفياً ابتدأ به كاتبه في شتاء عام 2005، إثر انقسام الشارع اللبناني بين 8 و14 من مارس وصولاً لوقائعِ ثورة 17 من أكتوبر 2009، اللبنانية وشعاراتها، مستقرئًا مضامينها، ومعايناً تجليات مفهوم الهامش في الخطابات الاعتراضية، أي رصد اليومي والملفوظ والمعيش، مستعيناً بالعلوم البينيّة (البلاغة وتحليل الخطاب والسوسيولوجيا) والاتكاء على مخرجاتها، بغية استقراء تحولات الشارعِ وتقصّي معالم خطابه التغييري.