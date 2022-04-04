"البرلمان وحقوق الإنسان.. مرجعيات وممارسات"
كتاب "البرلمان وحقوق الإنسان.. مرجعيات وممارسات" للباحث المغربي عبدالرزاق الحنوشي، وهو أول مؤلف يتناول بالدرس والتحليل إشكالية غير مسبوقة حول علاقة المؤسسة البرلمانية، بمجلسيها: النواب والمستشارين، بقضايا حقوق الإنسان، من خلال رصد حصيلة البرلمان في الولاية العاشرة، في الفترة ما بين عامي 2016 و 2021
"مجالس المشورة في مصر.. عصر سلاطين المماليك، من العام 1250 حتى 1517م"
كتاب "مجالس المشورة في مصر.. عصر سلاطين المماليك، من العام 1250 حتى 1517م"، من تأليف الدكتور عثمان علي عطا، يكشف فيه كيف كانت تُدار حروب العرب ضدّ الغزو الأجنبي في تلك الفترة، مؤكدًا أن مجالس المشورة لعبت دورًا بارزًا، على مدار التاريخِ العربي الإسلامي.
"الجنسانية في الهزيمة والانتصار" طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة
كتاب "الجنسانية في الهزيمة والانتصار"، من تأليف الباحثة الفلسطينية المختصة بالدراسات العربية المعاصرة إسلام كمال. يحاول هذا الكتاب، وفقاً للناشر، "الكشف عن طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة، الجنسية (المادية)، والاجتماعية (المعنوية)، وامتداد تلك الطبيعة بقواها السحرية الفاعلة نحو تجنيس الأشياء والعلاقات، فكيف يحدث ذلك؟ وبناءً على ماذا؟"
"صرخة الغضب.. دراسة بلاغية في خطابات الانتفاضة اللبنانية"
كتاب "صرخة الغضب.. دراسة بلاغية في خطابات الانتفاضة اللبنانية" للباحث اللبناني نادر سراج. الكتاب استكمال لثلاثية تشكّل مشروعاً معرفياً ابتدأ به كاتبه في شتاء عام 2005، إثر انقسام الشارع اللبناني بين 8 و14 من مارس وصولاً لوقائعِ ثورة 17 من أكتوبر 2009، اللبنانية وشعاراتها، مستقرئًا مضامينها، ومعايناً تجليات مفهوم الهامش في الخطابات الاعتراضية، أي رصد اليومي والملفوظ والمعيش، مستعيناً بالعلوم البينيّة (البلاغة وتحليل الخطاب والسوسيولوجيا) والاتكاء على مخرجاتها، بغية استقراء تحولات الشارعِ وتقصّي معالم خطابه التغييري.
"البرلمان وحقوق الإنسان.. مرجعيات وممارسات"