"الإمام والبابا والطريق الصعب.. شهادة على ميلاد وَثيقة الأُخوة الإنسانية"
كتاب "الإمام والبابا والطريق الصعب.. شهادة على ميلاد وَثيقة الأُخوة الإنسانية" من تأليف القاضي محمد عبدالسلام. يعرض فيه المؤلف التفاصيل الفكرية والفنية البروتوكولية التي سبقت إعداد "وثيقة الأخوة الإنسانية" التي وقّعها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، في فبراير من العام 2019، في أبوظبي، وما أحاط بها من عقبات، وكيف نشأت فكرتها وتطورت.
"البرلمان وحقوق الإنسان.. مرجعيات وممارسات"
كتاب "البرلمان وحقوق الإنسان.. مرجعيات وممارسات" للباحث المغربي عبدالرزاق الحنوشي، وهو أول مؤلف يتناول بالدرس والتحليل إشكالية غير مسبوقة حول علاقة المؤسسة البرلمانية، بمجلسيها: النواب والمستشارين، بقضايا حقوق الإنسان، من خلال رصد حصيلة البرلمان في الولاية العاشرة، في الفترة ما بين عامي 2016 و 2021
"مجالس المشورة في مصر.. عصر سلاطين المماليك، من العام 1250 حتى 1517م"
كتاب "مجالس المشورة في مصر.. عصر سلاطين المماليك، من العام 1250 حتى 1517م"، من تأليف الدكتور عثمان علي عطا، يكشف فيه كيف كانت تُدار حروب العرب ضدّ الغزو الأجنبي في تلك الفترة، مؤكدًا أن مجالس المشورة لعبت دورًا بارزًا، على مدار التاريخِ العربي الإسلامي.
"الجنسانية في الهزيمة والانتصار" طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة
كتاب "الجنسانية في الهزيمة والانتصار"، من تأليف الباحثة الفلسطينية المختصة بالدراسات العربية المعاصرة إسلام كمال. يحاول هذا الكتاب، وفقاً للناشر، "الكشف عن طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة، الجنسية (المادية)، والاجتماعية (المعنوية)، وامتداد تلك الطبيعة بقواها السحرية الفاعلة نحو تجنيس الأشياء والعلاقات، فكيف يحدث ذلك؟ وبناءً على ماذا؟"
"الإمام والبابا والطريق الصعب.. شهادة على ميلاد وَثيقة الأُخوة الإنسانية"