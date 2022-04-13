"سيرة الصبي" ذكريات طفولة في أرياف المملكة العربية السعودية
كتاب "سيرة الصبي" للقاصّ السعودي جبير المليحان، وهي المجموعة القصصية الخامسة له، تشتمل على 14 حكايةً، بعناوين غريبة، مثل: «(النار)، (الدبى)، (البرمة)، (الإبريق)، (الجِن)، (الحُب)، (العجالات)، (كنا خمسة)، (طريق)، (صناديقنا)، (الونيت)، (عظم وكلونيا)، (بنو هلال)، (سرقات صغيرة)». وقد زوّدها المؤلف بصور دالةٍ من بيئة الحكايات.
"صواب/ خطأ: كيف تغيّر التكنولوجيا قيمنا الأخلاقيّة"
كتاب "صواب/ خطأ: كيف تغيّر التكنولوجيا قيمنا الأخلاقيّة" من تأليف عالم المستقبليات المكسيكي الأميركي خوان إنريكيز، يقدم فيه الكاتب سردًا تاريخيًا ممتعًا لتدعيم نظريته في أنّ تطوّر الابتكارات والتكنولوجيا كان دائما أحد أهم محركات تغيير المفاهيم الأخلاقية، ووفر عبر مختلف الحقب التاريخية محفزات غيرت بشكل جذري تصورات البشر لعلاقاتهم ومواقعهم من العالم، وفهمهم لما هو صواب وخطأ.
"ما وراء الحدث: القصة المذهلة لأول إنسان يغادر كوكبنا في جولة نحو الفضاء"
كتاب "ما وراء الحدث: القصة المذهلة لأول إنسان يغادر كوكبنا في جولة نحو الفضاء" من تأليف ستيفن ووكر يروي فيه الكاتب تفاصيل رحلة أول إنسان إلى الفضاء في العام 1961، التي أطلقها الاتحاد السوفيتي السابق، والتي استمرت "108 دقائق" على متن مركبة "فوستوك" VOSTOK أيّ (الشرق) الفضائية، دار فيها يوري غاغارين، أول رائد فضائي، دورة واحدة حول كوكب الأرض.
"عالم الأزياء.. رحلة في تاريخ الموضة" دراسة عن أصول الموضات الغربية وتطورها
كتاب "عالم الأزياء.. رحلة في تاريخ الموضة" من تأليف الباحثة الألمانية باربارا فينكن وترجمة الكاتب أيمن شرف، وهو دراسة معمّقة عن أصول الموضات الغربية وتطورها والأفكار الأصلية التي نبتت منها، والتراث الذي استعارته واستفادت منه في تقديم ملابس جديدة.
LE SEPARATISM ISLAMISTE أو "الانفصالية الإسلاموية.. دفاعاً عن العلمانية"
كتاب LE SEPARATISM ISLAMISTE أو "الانفصالية الإسلاموية.. دفاعاً عن العلمانية" من تأليف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، يقع الكتاب في خمسة فصول مع مقدمة وخلاصة. ويتبيّن للقارئ منذ الصفحات الأولى للكتاب أنّ المؤلف لا تخامره أي شكوك لجهة قناعاته المترسّخة، ولا تسكنه تساؤلات، بل لديه يقين متجذّر بشأن القضية التي يضعها على مشرحته، وهي الإسلاموية التي يرى فيها "أقوى أيديولوجيا في عالمنا المعاصر، إذ إنّها صادرت كلام الإسلام، وسخّرت الدين، وانسلّت إلى خلايا المجتمع الفرنسي لتحاربه ثم لتنفصل عنه".
"سيرة الصبي" ذكريات طفولة في أرياف المملكة العربية السعودية