"سيرة الصبي" ذكريات طفولة في أرياف المملكة العربية السعودية

كتاب LE SEPARATISM ISLAMISTE أو "الانفصالية الإسلاموية.. دفاعاً عن العلمانية" من تأليف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، يقع الكتاب في خمسة فصول مع مقدمة وخلاصة. ويتبيّن للقارئ منذ الصفحات الأولى للكتاب أنّ المؤلف لا تخامره أي شكوك لجهة قناعاته المترسّخة، ولا تسكنه تساؤلات، بل لديه يقين متجذّر بشأن القضية التي يضعها على مشرحته، وهي الإسلاموية التي يرى فيها "أقوى أيديولوجيا في عالمنا المعاصر، إذ إنّها صادرت كلام الإسلام، وسخّرت الدين، وانسلّت إلى خلايا المجتمع الفرنسي لتحاربه ثم لتنفصل عنه".